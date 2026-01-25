個性的なキジぶち柄をした保護子猫。全力で遊んだと思ったら、おもちゃの電池が切れたように保護主さんの膝の上で寝落ちし、大胆に寝る姿に反響が寄せられています。投稿は記事執筆時点で1.3万再生を突破、「無防備すぎてウケるw」「甘えん坊ちゃんかわいい」「いつも癒しをありがとう」などのコメントが寄せられ、微笑ましい光景に笑顔が集まりました。

【動画：元気いっぱいに遊んでいた『保護子猫』→膝の上に来ると…】

個性的な柄が愛らしい保護子猫

YouTubeチャンネル『ねこたま庵』に投稿されたのは、保護子猫が遊び疲れたのち保護主さんのお膝で、スヤスヤと眠る姿です。保護された子猫は「坊ちゃん」と名付けられたそう。名前の由来は、きれいに切りそろえられた襟足と、キリリとした端正な顔立ちに由来しているのだとか。

そんな坊ちゃんは遊ぶのが大好き。この日も体力が尽きるまで一人で遊んでいたといいます。

大胆な寝相

すると、一人遊びをしていた坊ちゃんは疲れたのか、保護主様のお膝の上で休憩。と思ったらもうすでに寝ています！とんでもない早さで眠ったのだそう。感情に赴くままに遊びたい時に遊ぶ、眠くなったらそのまま寝る！本能の赴くままに行動をしています。

寝始めてから5分経つと、坊ちゃんは更に深い睡眠へ。保護主さんのお膝を借りて、大胆にバンザイをしながら熟睡していたそう。保護されてまだ３週間しか経っていないのになんて大胆な行動を…。この子は大物になりそうな予感がします。

ご飯後は大運動会！

夜ご飯を食べて元気になったら、突如始まる運動会！猫飼いさんなら一度は経験したことのある、食後の「あるある」の光景です。今日の坊ちゃんの遊び相手は“エビフライ”さん。かじかじしたり、けりけりしたり対戦相手として申し分ないようです。エビフライの中には、フィルム素材のものが入っているのか、パリパリと音がするので非常に楽しんでいる様子だったのだとか。

本能の赴くままによく寝て、よく食べて、よく遊ぶ。路上にいるのを保護されて、保護主様の下で幸せな生活を過ごしている坊ちゃんなのでした。

投稿には「いつも可愛い表情をありがとう。癒やされます。」「以前に比べておっきくなったね」「こんな無防備に寝られたらたまらん～」「ぐっすりからのバンザイがかわいすぎる！」などのコメントが寄せられ、多くの視聴者が坊ちゃんの天真爛漫な姿に癒やされたようです。

YouTubeチャンネル『ねこたま庵』では、坊ちゃんのほかにも保護された猫たちが、里親さまたちの元へご縁を結ぶまでの様子が投稿されています。

坊ちゃん、ご家族のみなさま、この度はご協力ありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル『ねこたま庵』さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。