ごはんをもらう猫ちゃん…人と比べると体が大きい…？猫ちゃんの体の大きさが不思議な感じに見えてしまうと反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は330万回を超え「え、猫おっきい？！手足長くない？！かわええええ」「子供とおるからでかくみえたんかな？！」「やっぱ大きいよねこの猫さん！！w」といったコメントが集まっています。

【動画：ご飯の前、足元でアピールする猫→大きさを見てみると…まさかの『脳がバグる光景』】

存在感たっぷりな猫

TikTokアカウント「ウイロウ」に投稿されたのは、存在感のある猫ちゃん。お腹が空いたとアピールしているのは猫のウイロウちゃんです。ごはんのお皿を持った人の足にスリスリして甘えながらアピールする、愛くるしい姿を見せてくれました。

不思議なサイズ感

しかし、ふたりの姿をじっくり見ていると、あることに気づきます。それは、体の大きさです。ウイロウちゃんのごはんを運んできたのは大人のように見えますが、子どもなのです。そのため、ウイロウちゃんのその存在感はさらに強調されています。

ごはんをもらったウイロウちゃんは、お子さんの顔を見て「ニャー」と鳴いていたといいます。「ありがとう」とお礼を言っていたのかもしれませんね。満足そうにごはんを食べ始めたそうです。

大きくて心優しい猫ちゃんの実際の姿は？

体が大きく見えるウイロウちゃんを実際に体重測定したところ約6kgだったのだそう。一般的な猫の平均を大きく上回っています。さらに、２Lのペットボトルの横に立ったウイロウちゃんを見ると、肩から床までの高さが、ペットボトルと同じくらいありそうです。大きくて優しいウイロウちゃんの姿に、心温まるひとときでした。

投稿には「ごはんひとくち食べたあとうまーーーーーい！って報告してるみたいで可愛いwww」「すぐ飯にがっつくのではなく、ちゃんと顔を見てありがとうって鳴いてるの良い子だね」「猫デッカァ！？！？」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ウイロウ」では、ウイロウちゃんと飼い主さん家族の日常が投稿されています。

