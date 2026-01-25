キタキタッッ！！【スタバ】マニアも絶賛♡「最新ドリンク」が気になる

【スターバックス】からチョコ好きにはたまらない「最新ドリンク」が登場。ひんやりとしたフラペチーノ®に、いちごを合わせたプチ贅沢仕立て。マニアも絶賛した一杯が、ご褒美気分を味わわせてくれそうです。今回は新作フラペの魅力をお届けします。

大人のご褒美に！「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ®」

深みのある色合いに仕上がった、チョコ感溢れるビジュアルがたまらないこちら。@j.u_u.n__starbucksさんが「このフラペチーノおいしすぎます」と絶賛した新作です。いちご果肉にクリームカカオベースのフラペを重ねており、公式サイトによると「カカオの深みがありながら、すっきりとした後味」とのこと。大人のご褒美にもぴったりかも。

ムースやクラッシュキャンディーをトッピングした贅沢感！

「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ®」のトッピングにも注目。公式サイトによれば「甘酸っぱいレッドベリーグラサージュとストロベリー風味クラッシュキャンディー」をのせた、鮮やかな赤が映えるおしゃれな仕上がりです。さらにショコラムースも重ねていて、ほんのりまろやかな風味と共に、口当たりの優しさが心地良く感じられるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino