人気コスプレイヤーの伊織もえが24日、自身のインスタグラムを更新し、誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】白い肌がこれでもか！撃沈必至 かわいすぎる黒ドレス姿

伊織は「1月24日、私の誕生日になりました！ いつも応援してくれて本当にありがとう！ 配言を見てくれたり、会いに来てくれたり、SNSで声をかけてくれたり、たくさん応援をもらって、どんな時も自分が伊織もえを続けてきてよかったなって思っています」とファンに感謝の思いをつづった。



黒のベアトップのドレス姿で王冠を手にポーズをとる姿などをアップし、「今年も自分らしく好きなものを大切にしながら、みんなと一緒にたくさん笑える一年にしたいです！ これからも、どうぞよろしくお願いします」と抱負。



ファンからは「いつもステキな笑顔をありがとう」「可愛さと癒やしをありがとうございます」「かわいくて魅力的」「めちゃくちゃカワイイです」「今年１年が幸せでありますように」と祝福の声が寄せられた。



25日には「私の誕生日を一日ずっと一緒にお祝いして過ごしてくれてありがとうございました！」と24日に開催したイベント「伊織もえのハピハピバースデー2026」への感謝をつづっている。



（よろず～ニュース編集部）