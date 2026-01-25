グラビアアイドルで、レースクイーンの日南まみ（30）が、20日発売の写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場した。



【写真】“大人の余裕”を感じる大胆ショット 包容力ハンパない！

日南は2020年にレースクイーンとしてデビュー。2023年には井上尚弥の世界戦（タパレス戦）でラウンドガールを務め、話題となった。2024年には「レースアンバサダーアワード2024」でメディバンネップリ賞を受賞。2025年からはBreakingDownのラウンドガール「Breaking Girl」としても活躍している。



同号では、30歳を迎えた日南の“大人の余裕”を感じさせるグラビアを6ページにわたって展開。ド迫力のバックショットや、マシュマロボディがのぞく大胆な衣装でのサービスカットも公開した。



自身のインスタグラムでも「1/20発売光文社『FLASH』に掲載していただきます♡」とアピール。オフショット写真も添えた。



同号では虹咲カリナが表紙と巻頭グラビアを担当している。日南まみの他にも、齊藤京子、Sakura、小野たまり、板野優花などが登場している。



（よろず～ニュース編集部）