◆全日本プロレス「ニューイヤーウォーズ２０２６」（千葉・幕張メッセ 国際展示場 ホール４）

全日本プロレスは２５日、幕張メッセ国際展示場 ホール４大会で「ニューイヤーウォーズ２０２６」を開催した。

メインイベントで三冠ヘビー級王者・宮原健斗が身長２メートル１３センチのタロースと４度目の防衛戦を行った。

身長差で１７センチ、体重差で４０キロも違う大巨人のパワー殺法に苦しんだ宮原は、ダメージが深くうつ伏せとなり倒れ込む失態を露呈した。

それでも低空ドロップキック、ブラックアウトで抵抗したがタロースの強烈なビッグブーツを顔面に浴び大の字で倒れ、グロッギーに追い込まれた。

タロースがトドメを刺そうとチョークスラムを繰り出したが、寸前で切り返した王者はブラックアウトの連打で大逆転。最後は、試合前に予告していた必殺の「シャットダウンスープレックスホールド」で２メートル１３センチを投げ捨て勝利を飾った。

伝説的なフィニッシュを決めた王者は「２メートル１３センチ・タロースをシャットダウンしたぜ！」と絶叫した。リング上には前王者の斉藤ジュンが現れ、２・２３大田区総合体育館での挑戦をアピールした。

同大会で弟の斉藤レイが復帰。ジュンは「２３日大田区大会を斉藤ブラーザーズの日にしてやる」と予告したが宮原は断固拒否した。

王者は「斉藤ブラーザーズの日なんて言った日にゃ、お前ら東北の仙台で夕方の番組やってるだろ？多数の仙台からファンが駆けつける。俺にとってはアウエーだ！だから、やらない」と身勝手な理由で拒否を繰り返した。ジュンは「お前にその権限はない」と会社、ＰＷＦ本部、ファンが決めることを訴えた。宮原は「ファンの意見なんか関係ないから！」と通告するとブーイングが発生。リングから去ろうとすると「健斗コール」がわき起こった。それでも「俺は受けない」と宮原は譲らなかったが「幕張メッセにお越しのみなさまには感謝しよう」と気持ちを立て直し「幕張メッセー最高」と締めた。

バックステージで宮原は、タロースをシャットダウンで投げたことに「怖さもあった。人生と一緒だな。自分自身にプレッシャーを与えて乗り越えた時、強さ、最高さが身についた」と胸を張った。そして、ジュンの挑戦を拒否することをリング上と同じ理由で主張し、絶対に譲らない姿勢を打ち出した。