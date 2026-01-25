テニスの全豪オープンは24日、男子シングルス3回戦が行われ、40歳のワウリンカ選手(スイス)がフリッツ選手(アメリカ)に1-3(6-7、6-2、4-6、4-6)で敗れ敗退。試合後は、コート上で惜別の乾杯をしました。

今季限りでの引退表明している40歳は、これが20度目の出場。2014年にはジョコビッチ選手(セルビア)やナダル選手(スペイン)を破り、優勝を飾りました。

今大会は2回戦で21歳のジェア選手(フランス)にフルセットで勝利。3回戦は第9シードのフリッツ選手に敗れることとなりました。

それでも第4セットの終盤には、代名詞の“片手バックハンド”を5連続で打ち込み、エースを奪い得点。観客総立ちで歓喜に包まれました。

試合後、ジョン・ケイン・アリーナではセレモニーが開催。異例のコート上でのビールを乾杯も行われ、スタジアムを去る際には鳴りやまぬ、拍手が送られました。

ワウリンカ選手は過去最高世界ランク3位。16回のツアー優勝を誇ります。グランドスラムは2014年の全豪、2015年全仏、2016年全米の3度制しています。日本の錦織圭選手とは通算7勝4敗で、ワウリンカ選手が優勝した2016年の全米では、準決勝で錦織選手を下しています。