Ä¹Ìîµ×µÁ»á¡¡¸åÇÚ¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î¡ÈÇØÈÖ¹æ7ÉÕ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡É¤Ë¡ÖÁá¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡Ä¤¹¤°¾ù¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡µð¿Í¤È¹Åç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ»á¡Ê41¡áµð¿ÍÊÔÀ®ËÜÉô»²Í¿¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëTOKYO¡¡FM¡ÖSGC¡¡presents¡¡Ä¹Ìîµ×µÁ¡¡El¡¡Dorado¡Á¿·¡¦²«¶â»þÂå¡Á¡×¡ÊÆüÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬µð¿Í»þÂå¤«¤éÇØÈÖ¹æ7¤òÉÕ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¾ù¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯1·î4Æü¤Î½é²óÊüÁ÷¤«¤éÁá¤¯¤â4²óÌÜ¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤À¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¬¤¢¤ëÄ¹Ìî»á¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Î°ìÌä°ìÅú´ë²è¤¬¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Öº£°ìÈÖ¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¡×¤Ë¥«¥Ê¥À¤Î¡Ö¥È¥í¥ó¥È¡×¤ÈÅú¤¨¤¿Ä¹Ìî»á¡£¤½¤Î¸å¡¢°ìÌä°ìÅú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¬ËÜ¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¥È¥í¥ó¥È¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÇØÈÖ¹æ7ÈÖ¤¬¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¡£NPB¤Î»þ¤Ë¤âÉÕ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Æ´¤ì¤ÎÈÖ¹æ¤À¤Ã¤Æ¡£ËÍ¡¢¤¹¤°¾ù¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¤½¤·¤¿¤é¡£¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡£¤â¤¦Áá¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¤¹¤°¾ù¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤ÈÄ¹Ìî»á¤¬µð¿Í»þÂå¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ7¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤ë¤¤À¼¤Ç²Ä°¦¤¤¸åÇÚ¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í»þÂå¤Ë25ÈÖ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿²¬ËÜ¡£¤Ê¤¼7ÈÖ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡¢º£ÅÙ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¡©¤ÎÀ¼¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¡¡ÁÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¡ÚÄ¹Ìîµ×µÁ»á¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÅú¤¨¤¿°ìÌä°ìÅú¡Û
¡¡¡½¡½°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¡©
¡¡¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½¶ì¼ê¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¡©
¡¡¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê²á¤®¤Æ¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¡½¡½°ìÈÖ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î±Ç²è¤Ï¡©
¡¡¡Ö¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡Ä¡£¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡£007¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½¹¥¤¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡©
¡¡¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×
¡¡¡½¡½¹¥¤¤ÊÆ°Êª¤Ï¡©
¡¡¡Ö¸¤¡×
¡¡¡½¡½¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤ÈÃ»½ê¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤È¡£
¡¡¡ÖÄ¹½ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã»½ê¤Ï¡Ä¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½ºÂ±¦¤ÎÌÃ¡¢¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡©
¡¡¡Ö¡Ä¡Ä¡Ä¥Ñ¥¹¡ª¡×
¡¡¡½¡½¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶ÊýË¡¤Ï¡©
¡¡¡ÖÇã¤¤Êª¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½º£Æü¤¬ÃÏµåºÇ¸å¤ÎÆü¤Ê¤é²¿¤ò¤¹¤ë¡©
¡¡¡ÖÉÙ»Î»³¤ËÅÐ¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½µÕ¤Ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¤ËÊ¸¶ç¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½10Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
¡¡¡Ö¤â¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤í¡ª¡×
¡¡¡½¡½°úÂà¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¡©
¡¡¡Ö¤ª¼ò°û¤ó¤Ç¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤Î¸¡ºº¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥µ¥×¥ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î°û¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò°û¤ó¤À»þ¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½°ìÈÖÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Ï¡©
¡¡¡Ö¸¶Ã¤ÆÁÁª¼ê¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤éÃ¯¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¡Ö¤¤¤ä¤¡¡Á¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½ºÇ¶á°ìÈÖ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡¡¡Ö¡Ä¡Ä¡Ä¥Ñ¥¹¡ª¡×
¡¡¡½¡½ºÇ¶á»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡¡¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·¡¼¥ë¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½ºÇ¶á¤Ø¤³¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¡Ö¤Ø¤³¤ó¤À¤³¤È¤Ï¡Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¡½¡½ºÇ¶áÇã¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡©
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¡Ä¡£¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥«¥·¥ß¥¢¤Î¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½¤¤¤Þ°ìÈÖ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¡©
¡¡¡Ö¤â¤¦°ìËç¡Ä¥«¥·¥ß¥¢¤Î¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½¤¤¤Þ°ìÈÖ¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤Ï¡©
¡¡¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤Ï¥È¥í¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½¤¤¤Þ°ìÈÖÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
¡¡¡Ö¤¨¡¼¡¼¡¼¡Ä¥é¥¸¥ª¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¹¡×