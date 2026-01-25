松嶋菜々子が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-」（木曜、後９・００）の第３話が２２日、放送され、１話で選挙ポスターだけ、２話でわずか３秒の登場場面ながら、「ラスボス感ありすぎて最終回で成敗されそう」などと注目を集める人物が、ついに動く姿をがっつり披露した。

米田正子（松嶋菜々子）の地元・新潟で、選挙の応援演説に立った、就任２か月の政界のホープ・鷹羽宗一郎経産省大臣（４０）。「こんな青二才が経済産業省大臣で大丈夫なのかと思いますよね…」と口にしたところで、聴衆から「親の七光が！」のヤジが。鷹羽は不敵な笑みを見せ、「ただね、私には１０００人に一人しかないと言われる、覇王線がありまして。しかも両手にある人物は時代を切り開く存在になる、というじゃないですか。私は必ず父よりもデッカイ男になってみせます！」と訴えた。

演説を終え、秘書の灰島直哉（勝村政信）に「いやぁ、ヤジのくだり、不安だったけど、盛り上がって…」と屈託なく喜ぶ鷹羽。ヤジは秘書の仕込みで、それを「ただね…」と切り返す作戦が的中したことを喜んだ。

スーツが似合う恰幅のいい政治家っぷりで、ＳＮＳ上では「千葉雄大マジで良い…本当にボンボン二世議員なんじゃないか、って感じが」「いかにも七光代議士！」「政治家役合っててうまい」などの声があがっている。