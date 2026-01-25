レアル・マドリードはラ・リーガ第21節でビジャレアルと対戦。注目の上位対決となったが、キリアン・ムバッペが2ゴールを挙げる活躍を見せ2-0で勝利、暫定ではあるが、首位に躍り出た。



シャビ・アロンソ前監督に変わり、アルバロ・アルベロアを新監督に迎えた新生レアルは初陣で2部のアルバセテにまさかの敗戦というスタートを切ったが、その後の公式戦では3連勝。さらにこの間10得点1失点とアルベロア・レアルは素晴らしいパフォーマンスを見せている。





明らかに新生レアルは調子を上げてきているが、アルベロアはビジャレアル戦の後、ムバッペとヴィニシウスを特に称賛した。「彼らは世界最高の2人だ。破壊力抜群なプレイを見せる。我々は彼らにできるだけボールを触らせ、ヴィニが外へ、キリアンがスペースへ抜け出せるような状況を狙っている。彼らがこのような好調を維持していることを非常に嬉しく思っている。彼らは最前線でプレッシャーをかけ、ミッドフィールダーを助け、我々が彼らに求める連帯感を見せてくれている。その努力がゴールという形で報われていることに我々は非常に満足している」（スペイン『MARCA』より）初陣での敗戦で厳しい視線が集まっていたアルベロア体制のレアルだが、徐々に調子を上げている。ミッドウィークにはCLリーグフェーズ第8節のベンフィカ戦を控えており、現在3位に位置するレアルは勝利で決勝ラウンドへのストレートインを決められるか、注目だ。