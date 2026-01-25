1月25日、中山競馬場で行われたG2・アメリカジョッキークラブカップ（芝2200m）は、昨年菊花賞14着以来の出走となったショウヘイが快勝。今年の初陣を飾り、京都新聞杯以来の重賞2勝目をマークした。

AJCC、勝利ジョッキーコメント

1着 ショウヘイ

川田将雅騎手

「いい走りができました。返し馬に行った時点で具合の良さをすごく感じることができたので、本当に具合よくここまで連れてきてくれたなと思いました。もともとポテンシャルの高い馬ではありますが、と同時に非常に乗り難しい面もあります。1週前追い切りでもまだ良くなる最中だなという感触ではあったので、それが今日返し馬に行ってとてもいい雰囲気で走り出せました。それでも競馬はずっと力んでしまうのは彼の特徴でもあります。（初めての中山コースで）何よりも自分がちゃんと走れるように、気持ちよく走れるようにというとこですね。力味の強い馬なので、そこを我慢してくれるようにというとこです。今まで乗った中で1番返し馬はいい雰囲気だったので、体の中身が少し伴ってきたなとも思います。とはいえ、1週間前の感じからすればもっと良くなれるとも思うので、今年が楽しみな初戦になったんじゃないかと思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

1月25日、中山競馬場で行われた11R・アメリカジョッキークラブカップ（G2・4歳上オープン・芝2200m）は、川田将雅騎乗の3番人気、ショウヘイ（牡4・栗東・友道康夫）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に1番人気のドゥラドーレス（牡7・美浦・宮田敬介）、3着に14番人気のエヒト（牡9・栗東・森秀行）が入った。勝ちタイムは2:10.8（良）。

2番人気で松山弘平騎乗、ジョバンニ（牡4・栗東・杉山晴紀）は、7着敗退。

AJCC・ショウヘイと川田将雅騎手 (C)drankwoman

川田将雅騎乗の3番人気、ショウヘイが今年の初陣を勝利で飾り、重賞2勝目を挙げた。レースは逃げ馬が飛ばす展開となり、ショウヘイは大きく差の開いた4番手で折り合いをつけて追走。3、4コーナーで徐々に前との差を詰め、直線に向くと、坂を力強く駆け上がる確かな脚取りで差し切った。難しい流れの中でも着実に差を詰め、地力の高さを示す内容だった。

ショウヘイ 8戦3勝

（牡4・栗東・友道康夫）

父：サートゥルナーリア

母：オーロトラジェ

母父：オルフェーヴル

馬主：石川達絵

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 ショウヘイ 川田将雅

2着 ドゥラドーレス C.ルメール

3着 エヒト 菅原明良

4着 マテンロウレオ 横山典弘

5着 サンストックトン 松岡正海

6着 ディマイザキッド 岩田望来

7着 ジョバンニ 松山弘平

8着 ノースブリッジ 岩田康誠

9着 ニシノレヴナント 野中悠太郎

10着 アルビージャ 津村明秀

11着 マイネルエンペラー 戸崎圭太

12着 ファウストラーゼン 横山武史

13着 チャックネイト R.キング

14着 ホウオウノーサイド 杉原誠人

15着 マイネルメモリー 佐々木大輔

16着 アウスヴァール 古川吉洋