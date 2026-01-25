timelesz寺西拓人、若手俳優からの“おねだり”に照れ 声優で演じてみたい役も明かす【迷宮のしおり】
【モデルプレス＝2026/01/25】timelesz（タイムレス）の寺西拓人が25日、劇場長編アニメーション『迷宮のしおり』公開御礼舞台挨拶に出席。若手俳優からの言葉に照れを浮かべる場面があった。
『迷宮のしおり』は河森作品の特徴である「歌」「SF」に、誰もが共感できる「スマートフォン」あるあるを組み合わせ、エモーショナルな異世界青春脱出劇として描き出した作品。この日はスマホの世界に迷い込んだ主人公・前澤栞を演じるSUZUKA（新しい学校のリーダーズ）、栞に想いを寄せる少年・山田を演じる齋藤潤、河森正治監督も出席していた。
今回の会見で、寺西に久々に会ったという齋藤。寺西とどんな話をしたのか聞かれると「今日会ったときに、さっき『元気？』って言ってくださって。あとは、今どんな作品をやってるのかっていうのを聞いてくださって。僕の近況をお伝えさせていただいたんですけど…もしよければ、サウナに」と笑顔。また「牡蠣をあまり食べたことがなくて、もしよければ、寺西さんのおすすめの牡蠣を教えていただきたいなって」とおねだりした。
寺西は「じゃあ、牡蠣買ってサウナ行く？サウナで食べちゃう？それをやりましょう。今年」とノリ良く返答し、自身の牡蠣好きについては「時期によっては。舞台の本番があってっていう時は控えますけど、基本的には一番好きな食べ物は何ですか？って聞かれたら、生牡蠣ですっていう風に言うくらいには好きで。それを知ってくれているのがもう…可愛い（笑）。ありがとう。サウナも行きましょうね」と齋藤に照れている様子を見せた。
再び声優を務めるなら、どんな役を務めたいか聞かれた寺西は「動物です」と返答。「動物といっても、犬の鳴き声とか猫の鳴き声とか、そういうことじゃなくて、喋るタイプの動物」としたうえで、「人間じゃないというか。あるじゃないですか。動物がしゃべったりする。ああいうのをちょっとやってみたいなって」と願望を明かした。
具体的にどんな動物か問われた流れで、牡蠣ではないかと投げかけられた寺西は「牡蠣は喋んないでしょ（笑）」とすかさずツッコミ。SUZUKAが「牡蠣が喋るとしたらどんな声なんだろう？」と投げかけると、寺西は「カチカチ」と返して会場を沸かせて「そういうのもあったら面白いな、なんて思います」と続けていた。（modelpress編集部）
◆寺西拓人、齋藤潤の“可愛さ”に照れ
◆寺西拓人、声優で演じてみたい役は「動物」
