ふたご座は「頭の回転が神がかる」 12星座もっちぃ占い｜1/26〜2/1

1/26（月）〜2/1（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

🎉 牡羊座：1日（日）は「妄想に浸れる最高の日」

牡羊座のあなたは、1日（日）が妄想やファンタジーの世界にどっぷり浸れる最高の日です。現実世界と夢の区別がなくなるぐらいに楽しく過ごしましょう☆

また、お金を使いたいと思う先が、無限に広がりそうな1週間です。ただし、うまい話には十分注意しましょう。27日（火）は、一見すると得に見える話で損をするかも♭

🤝 牡牛座：27日（火）は「人にとてつもなく優しくできる」

牡牛座のあなたは、人間関係運が⚪︎。27日（火）は人にとてつもなく優しくできるときです。普段だったらイライラしてしまうような瞬間に優しい顔をすることで、人間関係がいい方向に進みます♪

一方で、将来への不安からケチになりすぎてしまうと、むしろ損になります。30日（金）は必要な出費を渋らないように注意してください。

💼 双子座：29日（木）は「頭の回転が神がかる！」

双子座のあなたは、仕事運が好調。29日（木）は、頭の回転が神がかり的に早くなります。あらゆる難しい仕事が、まるで小学2年生の算数のようにスイスイ解けそう！

さらに、言葉が魔法のように出てきて、人との会話が面白いように弾みます。ただし、30日（金）は冗談のつもりが相手を傷つけてしまうリスクがあるので、軽口は注意報です。

🤝 蟹座：31日（土）は「愛と優しさがあふれ出す」

蟹座のあなたは、31日（土）は愛と優しさがあふれ出す最高の日です。家族やパートナー、お友達など、大切な人と過ごす時間を最優先にしてください☆

1日（日）は、もしも仕事があるならばプレッシャーや強引な要求に振り回されやすい日です。お休みならば、お仕事のことは一切考えないようにして過ごしましょう♪

💼 獅子座：1日（日）は「リスクを恐れず強気に」

獅子座のあなたは、お仕事や対外的な活動で大活躍できそうな星回りです。1日（日）は、リスクを恐れずにお仕事に関する強気な覚悟を固めてしまいましょう。

週末にかけては気持ちが大きくなってお金に関するルーズさが出そうな予感です。特に、31日（土）はカードの明細を見て青ざめないように、しっかり計算しましょう♪

💰 乙女座：28日（水）は「欲しかったものが突然手に入るかも」

乙女座のあなたは、金運が◎。28日（水）は欲しかったものが突然手に入るラッキーがあるかもしれません。努力以外の理由で得ができるときです。くじ運も良さそう☆

ですが、人間関係ではやたらと理屈っぽい人に振り回される1週間になってしまうかもしれません。29日（木）は、真面目に対応しようとしすぎず、適当に交わす技術を使いこなしましょう♪

🎉 天秤座：28日（水）は「推し愛を最高の形で発散できる」

天秤座のあなたは、エンタメ運が吉。28日（水）は、愛に満たされたエンタメライフを送ることができます。恋とまごうほどの推し愛を、最高の形で発散できる機会があるかも♪

しかし、仕事では感情的なトラブルや身内の物事に巻き込まれて、消耗してしまうことがあるかもしれません。27日（火）は、中立の立ち位置を大切にしてください。

💰 蠍座：31日（土）は「先輩との関わりを大事に」

蠍座のあなたは、誰かに物をもらうことができる運気が巡ってきます。特に31日（土）は、先輩格の人との関わりを大切にしましょう。

26日（月）は面倒くさい人との関わりを上手に避けることが大切です。無理に解決しようとせず、嵐が過ぎるのを自分の殻の中で待つというのも立派な戦略です。

🤝 射手座：1日（日）は「仲間と語り合った夢が叶う」

射手座のあなたは、誰かと過ごすときには、将来の夢を語るなどの明るい会話を大切にしてください。1日（日）は、仲間と語り合った夢を叶えることができるときですから！

仕事では、人と話しているうちに事実と目標がごちゃ混ぜになりそうな予感です。特に27日（火）は、楽観的な勘違いを生まないように注意してください♪

💼 山羊座：28日（水）は「最新技術に関する情報を取り入れると◎」

山羊座のあなたは、あらゆる面で情報があふれかえる1週間になりそう。どの話を信じるかがとてつもなく大切です。28日（水）は、最新技術に関する情報を取り入れると良いことがありそう♪

一方で、情報に踊らされて損をしてしまうことがあるかも。安いと思ったら実はもっと安いものがあった…なんてことが起こりそうなときです。

💰 水瓶座：28日（水）は「ちょっと勇気のいる決断をするのに最適」

水瓶座のあなたは、ある程度のお金を投資する価値を十分に感じさせてくれる、素敵なものと出合える1週間です。特に28日（水）は、ちょっと勇気のいる金銭的な決断をするのに最適な星が巡ってきます。

30日（金）は、お仕事を頑張りすぎないように自分をセーブすることが大切です。もう少しだけ頑張ろうという気持ちが、思わぬ疲労のタネになります。

💰 魚座：1日（日）は「直感で選んだものが大当たりしそう」

魚座のあなたは、1日（日）に直感で選んだものが大当たりしそうな予感です。貯金した方がいいかな…と思うときも、目の前の誘惑にあえて負けてみるとよい結果につながりそう♪

29日（木）は、相手のペースに振り回されて疲弊してしまいそうな予感です。複雑な要求に対しては、すべてを受け入れるわけではないという強さを持ちましょう。

五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ 10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。X