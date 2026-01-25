俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は25日、第4話が放送され、織田信長が今川義元を破った「桶狭間の戦い」（1560年・永禄3年）が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第4話は「桶狭間！」。ついに織田信長（小栗旬）が出陣の決断を下し、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は対今川軍の前線基地・善照寺砦に向かう。兄弟にとって初の大戦が始まるが、真の狙いはかつて父の命を奪った城戸小左衛門（加治将樹）を討ち果たすこと。信長は善照寺砦に集った兵たちを前にゲキを飛ばし、決戦の地・桶狭間へ向かう。城戸を討つ千載一遇のチャンスを前にした兄弟の決断とは…という展開。

数的不利の織田軍が劇的な勝利。一番手柄は簗田政綱（金子岳憲）。丸根砦を松平元康（松下洸平）に明け渡そうとした佐久間盛重（金井浩人）を背後から討ち「我らは降伏つかまつる」。信長は「おかげでいち早く義元の居所を知ることができた」と称えた。

信長は仰向けに寝転がり「勝った…勝った…わしは勝った」と安堵し、笑い声を上げた。

一方、元康は大盛りの白飯を食らう。石川数正（迫田孝也）に「慌てるでない」「我々が必死で守った兵糧じゃ。すべて信長に奪われたのではシャクではないか！少しでも減らしてやるのよ」――。

SNS上には「恐るべき種明かし」「裏切りを見越していたか。流石、信長。裏切られ慣れしている」「そういう話なら、簗田政綱が一番手柄になるわな」「佐久間盛重の裏切りを見抜いた信長の計略？恐ろしい」「ここまで味方を信じていないダークネス小栗信長…そりゃ疲れるよね」などの声。戦慄が走った。

一方、元康には「もぐもぐ家康w」「もぐもぐヤッス、かわいいな」などの声も上がった。

次回は2月1日、第5話「嘘から出た実（まこと）」が放送される。