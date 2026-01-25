俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は25日、第4回「桶狭間！」が放送され、織田信長が今川義元を破った「桶狭間の戦い」（1560年・永禄3年）が豊臣視点で描かれた。兄・藤吉郎（のちの豊臣秀吉）役の俳優・池松壮亮（36）に撮影の舞台裏を聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。

豊臣兄弟にとっては、父の仇討ちも目的だった大戦。弟・小一郎（仲野太賀）は“雨の桶狭間”を予見。「秀吉が信長の草履を温めた」という有名な逸話も、八津氏が巧みにアレンジ。第3回「決戦前夜」（1月18日）と合わせ、今作ならではの“日本の歴史を変えた合戦”が序盤のヤマ場の一つになった。

第4回のロケで撮影したものではないものの、折しも今作のキービジュアルは雨上がりに満面の笑みを浮かべる豊臣兄弟。池松は「百姓の家に生まれた藤吉郎と小一郎にとって、雨は重要な意味を持つものです。桶狭間の戦いも、信長が雨を味方につけて奇跡的に勝利しました。この作品においても、兄弟2人にとっても、信長が歴史の表舞台に出ることになる局面でも、雨が非常に大事なものになっています」と解説した。

藤吉郎は今川義元（大鶴義丹）討ちに貢献し、織田信長（小栗旬）から「足軽組頭」の役職、「木下藤吉郎秀吉」の名を与えられた。兄弟には草履の片方ずつ――。

「有名なエピソードがどう描かれるか、僕も楽しみにしていましたが、“こう来たか”と。八津さんが新たな物語として見事に立ち上げてくださいました」

信長役の俳優・小栗旬との共演は、昨年6月公開の映画「フロントライン」に続いて2回目。日本で初めて新型コロナウイルスのクラスター（集団感染）が確認された豪華客船ダイヤモンド・プリンセス号を舞台に、船内で対応・治療に当たった医師たちの闘いを描き、小栗は主人公・結城英晴役、池松は災害派遣医療チーム「DMAT（ディーマット）」の隊員・真田春人役を演じた。結城は神奈川県庁の対策本部で陣頭指揮。真田は船内で奮闘。2人の共演シーンは結城が船内に入った時、一度だけだった。

「出自がすべてだった時代、能力重視の信長に拾われなかったら、藤吉郎は泥水を飲むような少年時代のまま。信長がいなければ、秀吉という人間は決して存在しなかったと思います。神様のような存在ですよね。何より目をつけてもらうこと。“サル”と呼ばれることも、心からうれしかったと思います。今後は信長が秀吉の成長を喜びつつ、その能力を自分の道具にしていき、秀吉は信長のために命を捧げてスピード出世していきます。僕自身としても、小栗さんとのそうした関係性のお芝居を非常に楽しんでいます」

「『フロントライン』では、この時代に必要なリーダー像、僕が演じた真田にとって理想の上司を小栗さんが素晴らしく体現してくださいました。いつかご一緒したいと思っていましたが、偶然にも立て続けに、このように共演できて、どちらもとても深い関係性のもとで、とても幸せです。昭和を受け継ぎ、平成を背負い、令和も背負っているような、小栗さんの人生の足跡の一部を、日々こうして目の当たりにさせていただき、たくさんの刺激をもらっています」

信長との関係はもちろん、寧々（浜辺美波）との結婚、秀吉による“墨俣一夜城”（岐阜県大垣市）も期待される。

次回は2月1日、第5話「嘘から出た実（まこと）」が放送される。