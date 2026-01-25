ココイチ×ベビースターラーメンが再登場！辛口カレー味で家飲み時間を格上げ

おうちで過ごす晩酌時間を、ちょっと特別にしてくれる話題のおつまみが帰ってきました。長年愛され続けるカレーハウスCoCo壱番屋とベビースターラーメンのコラボ商品が、ファンの声に応えて期間限定で再発売。ピリッと刺激的なのに、どこかホッとする味わいは、大人のリラックスタイムにぴったりです。仕事終わりの一杯や、週末の自分時間に寄り添う“ご褒美おつまみ”として注目したい一品です♡

ココイチ監修の辛口カレーが再び

2009年から続く人気コラボの中でも、特に支持を集めた「ベビースターラーメンおつまみ」が再登場。

CoCo壱番屋のポークカレーをイメージしたコク深い味わいに、「とび辛スパイス」を効かせた本格派の辛口カレー味が特徴です。

ひと口ごとに広がるスパイスの香りと刺激が、クセになるおいしさを生み出しています。

3本麺×ピーナッツの食感が魅力

風味を引き立てる3本麺を採用し、パリッとした歯ごたえと食べ応えを実現。そこにカリッと香ばしいピーナッツが加わり、食感と味わいのコントラストを楽しめます。

麺の辛さとピーナッツの甘みが絶妙に重なり、お酒が自然と進む仕上がりに。ビールとの相性を楽しむ“べビール”スタイルにもぴったりです。

発売日：2026年1月26日（月）

販売先：全国のスーパーマーケットなど

家飲みを豊かにする大人のおやつ

『ベビースターラーメンおつまみ（CoCo壱番屋監修辛口カレー味）6袋入』は、いつもの家飲みをワンランクアップさせてくれる存在。

手軽につまめて、しっかり満足感もあるから、忙しい毎日の癒し時間におすすめです。

ベビースターとビールを用意して、自宅で楽しむ至福の晩酌タイムを満喫してみてはいかがでしょうか♪