俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は25日、第4回が放送され、織田信長が今川義元を破った「桶狭間の戦い」（1560年・永禄3年）が描かれた。初回（1月4日）から圧倒的な存在感を示している織田信長役の俳優・小栗旬（43）からコメントが到着。仲野＆池松壮亮（35）の兄弟コンビを称賛した。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第4回は「桶狭間！」。ついに織田信長（小栗旬）が出陣の決断を下し、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は対今川軍の前線基地・善照寺砦に向かう。兄弟にとって初の大戦が始まるが、真の狙いはかつて父の命を奪った城戸小左衛門（加治将樹）を討ち果たすこと。信長は善照寺砦に集った兵たちを前にゲキを飛ばし、決戦の地・桶狭間へ向かう。城戸を討つ千載一遇のチャンスを前にした兄弟の決断とは…という展開。

小栗の大河出演は、北条義時役で主演を務めた22年「鎌倉殿の13人」、南光坊天海役で最終回に登場した「どうする家康」に次いで3年ぶり10回目。信長役はフジテレビ“月9”「信長協奏曲」（14年1月期）の映画版（16年1月公開）以来10年ぶり2回目となる。

小一郎（豊臣秀長）役の仲野とは意外や初共演。藤吉郎（豊臣秀吉）役の池松とは昨年6月公開の映画「フロントライン」以来2回目の共演となる。

「主演の太賀くんが、どうすれば全員が納得できる世になるのかを模索し続ける“仲野・秀長”を、池松くんは、弟の小一郎を引っ張りながら出世にまい進する“池松・秀吉”を、それぞれ説得力をもって演じられています。小一郎には、今の時代にいてほしいリーダーの素質があると思います」

「撮影当初から、現場を背負おうとする太賀くんの姿勢は十分伝わっていたので、“長期間の撮影なので、そんなに1人で背負わなくても大丈夫だと思う”とお話ししました。また池松くんの存在も、太賀くんにとって凄く心強いと思います。2人がいいバランスで演じられているので、これからも大いに能力を発揮して、皆を引っ張っていってほしいです」

桶狭間勝利翌日、首実検。今川軍の侍大将を討ち取ったのは自分たちではなく、城戸の手柄だと藤吉郎は正直に告白。それでも信長は藤吉郎を足軽組頭に任命し、木下藤吉郎秀吉の名を与えた。「その吉運にふさわしき名じゃ」――。

小一郎には近習になるよう命じた。「此度の戦、お主の助言なくして、勝つことはできなかったやもしれぬ」。小一郎は荷が重いと固辞。天を味方につけたのは、人事を尽くした信長自身。「わしは、兄に従い、兄とともに、殿にお仕えしとうござります！」――。信長の脳裏には、弟・織田信勝（中沢元紀）の最期がよみがえった。

小一郎の求めに応じ、褒美は銭五十貫。「それから、これもくれてやる。（草履を片方ずつ投げ）草履は片方だけでは何の役にも立たん。互いに大事にせえ」――。

「信長が小一郎に“近習として、わしの側に仕えよ”と言うシーンがありましたが、その時の太賀くんのお芝居には本当に感動しましたし、心を動かされました。その場にいた織田家臣団の皆が刺激を受けた瞬間でもあったと思います」

次回は2月1日、第5回「嘘から出た実（まこと）」が放送される。