俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は25日、第4回が放送され、「桶狭間の戦い」（1560年・永禄3年）が描かれた。初回（1月4日）から圧倒的な存在感を示している織田信長役の俳優・小栗旬（43）からコメントが到着。10年ぶりに挑む信長役に「今回は具体的にキャラクターを固めず」にアプローチ。シンパシーを感じる部分もあるとした。1996年の大河「秀吉」以来30年ぶりとなる俳優・竹中直人（69）との共演には「小栗旬としての気持ちが先にあふれ出てしまって」と感慨を明かした。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

小栗の大河出演は、北条義時役で主演を務めた22年「鎌倉殿の13人」、南光坊天海役で最終回に登場した「どうする家康」に次いで3年ぶり10回目。信長役はフジテレビ“月9”「信長協奏曲」（14年1月期）の映画版（16年1月公開）以来10年ぶり2回目となる。

「僕が初めて見た信長役は、大河ドラマ『秀吉』の渡哲也さん。凄く怖くて、そのイメージが強烈に残っています。今回は具体的にキャラクターを固めず、脚本に描かれている信長を演じることを心掛けています」

今作の信長については「非常に合理的で先進的な考えを持った人。しかし、その考えは周囲になかなか理解されず、“誰も自分のことを分かってくれない”という悲しみを心の奥に抱いています。その上、“信長として、こうあらねばならない”と自分で自分を縛ってしまうので、本来の自分とかい離する振る舞いをしてしまう瞬間がたくさんあるなと感じます」と解釈。「僕もキャリアを重ねて、現場では後輩たちの前でちゃんとしようとしていますが、本当の自分とはやっぱりギャップもあって。そこは、信長にシンパシーを感じる部分ですね」と共通点を見いだした。

今後の注目ポイントの一つに、俳優・竹中直人との共演シーンを挙げた。

竹中主演で大ヒットを記録した「秀吉」に、小栗も中学生の時に出演し、石田三成の幼少期・佐吉役。竹中は今作で松永久秀役を演じるため、共演が実現した。

「面と向かってお芝居するのは『秀吉』以来、約30年ぶりでした。撮影現場で段取りをつけていた時、信長よりも小栗旬としての気持ちが先にあふれ出てしまって。あの時、秀吉だった竹中さんとまた一緒にお芝居できたことが感慨深かったです」と振り返り、万感の思いを明かした。

信長の妹・市役を演じるのは女優の宮崎あおい。2人のシーンも多く「市といる時の信長は、普段よりもリラックスした状態でいられているので、そこは意識して演じています。宮粼さんは繊細に市を作りあげられていて、一つ一つの演技が心にしっかり届くので、一緒にお芝居をしていて楽しいです。今作の信長には、市の人生だけは守りたいという思いが強くあるので、2人の今後にも注目していただけたらと思います」と呼び掛けた。

次回は2月1日、第5回「嘘から出た実（まこと）」が放送される。