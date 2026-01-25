¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û¡¡ÁÐ»Ò¤ÎÂ©»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤òà°é»ù³¨Æüµá¤ÇÊó¹ð¡¡¡Ö¿²ÊÖ¤ê¤Î½Ö´Ö¤òÌÜ·â¡×¡¡Ê£»¨¤Ê¿Æ¿´¤ò4¥³¥ÞÌ¡²è¤ÇÉ½¸½
²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2025Ç¯9·î¤Ë½Ð»º¤·¤¿ÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¹±Îã¤Î°é»ù³¨Æüµ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û¡¡ÁÐ»Ò¤ÎÂ©»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤òà°é»ù³¨Æüµá¤ÇÊó¹ð¡¡¡Ö¿²ÊÖ¤ê¤Î½Ö´Ö¤òÌÜ·â¡×¡¡Ê£»¨¤Ê¿Æ¿´¤ò4¥³¥ÞÌ¡²è¤ÇÉ½¸½
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ¬¤«¤éÉº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Ê¹á¤ê¤ò¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¤Ë¤ª¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö Æ¬¤«¤é¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬¾Ã¼º¤· ¿²ÊÖ¤ê¤·¤Æµ¯¤¾å¤¬¤ë½Ö´Ö¤òÌÜ·â¤· À®Ä¹¥á¥¥á¥´ò¤·¤¤&¤Á¤ç¤Ã¤È¤µ¤ß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤âÅº¤¨¤é¤ì¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤ò´î¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¿Æ¿´¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤ËÌÜ·â¡×¤ÈÂê¤·¤¿»Í¥³¥ÞÌ¡²è¤Î³¨Æüµ¤Ç¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯4¤«·î¤ò·Þ¤¨¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¿²ÊÖ¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¼Ì¡£
²«¿§¤¤¥í¥ó¥Ñ¡¼¥¹¤òÃå¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢¿²ÊÖ¤ê¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥í¥ó¡×¡Ö¤¨¤ó¡×¡Ö¤ó¡¼¤Ã¡×¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤Ã¡×¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì²»¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê»Ñ¤ÈÀ®¸ù¤Î´î¤Ó¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÊÌ¤Î³¨Æüµ¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¤É¤³¡×¤Ç¤Ï¡¢À¸¸å2¤«·î¤´¤í¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó½»¤ó¤Ç¤ë¤Ë¤ª¤¤¤À¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ÆÈÆÃ¤Î¹á¤ê¤¬¡¢À®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤¤¤Ê¤¤¡Ä¤¤¤Ê¤¤¤è¤ª¡×¡Ö¤µ¤ß¤·¤¤¤è¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤È¡¢ÃæÀî¤µ¤ó¤é¤·¤¤¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ëÉ½¸½¤Ç¤½¤ÎÁÓ¼º´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó¡¡¤¹¤¯¤¹¤¯°é¤Á¡¡¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¿²ÊÖ¤ê¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤ëÀ¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦»Ò¤¬Â¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Í¡×¡ÖÂ©»Ò¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó½¤¿¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ÷¤¤¤Ã¤Æ¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÆ÷¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û