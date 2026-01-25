◎全国の天気

北日本の日本海側は26日(月)の明け方にかけて断続的に強い雪が降る見込みです。引き続き大雪による交通障害に十分注意をしてください。日中は日本海側の雪はいったん小康状態となりそうです。ただ、積雪の多くなっている地域では、なだれや除雪作業中の事故などにくれぐれもお気をつけください。太平洋側は晴れ間の出る所が多いでしょう。

◎予想気温

最低気温は前日より2℃前後低い所が多いでしょう。札幌は2℃低い-9℃、東京も2℃低い-1℃、福岡は3℃低い1℃の予想です。仙台は-4℃、名古屋は-1℃、新潟は-2℃、大阪は1℃で前日と同じくらいでしょう。

日中の最高気温は前日より1〜2℃高い所が多くなる見込みです。各地で平年を下回る、厳しい寒さが続くでしょう。札幌は-3℃、仙台は2℃、東京は8℃、名古屋は7℃、新潟は3℃、大阪は7℃、福岡は9℃の予想です。風が冷たいので、マフラーや手袋などで万全な寒さ対策をしてお過ごしください。

◎週間予報・西日本と沖縄

沖縄は27日(火)から28日(水)にかけて雨が降るでしょう。九州北部も27日(火)は一時的に雨や雪が降りそうです。山陰は27日(火)以降、雪や雨の日が続くでしょう。その後、2月スタートの1日(日)は広い範囲で天気が崩れる予想です。

◎週間予報・東日本

1月27日(火)は寒さが少し緩むでしょう。東京は27日(火)以外は最高気温が一桁の厳しい寒さが続きそうです。北陸はこの先も雪の日が続くでしょう。2月1日(日)は久しぶりに、関東など太平洋側も天気が崩れるかもしれません。

◎週間予報・北日本日本海側はこの先も雪が続き、1月29日(木)から30日(金)にかけては大雪となるおそれがあります。太平洋側は晴れる日が多いですが、2月のはじめにかけては厳しい寒さが続くでしょう。札幌はしばらく真冬日が続きそうです。