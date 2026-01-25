ナンバープレートでお金持ちだと思う「北海道の地名」ランキング！ 2位「函館」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
車に刻まれるナンバープレートの地名には、その地域が持つイメージや雰囲気が色濃く映し出されます。なかでも「お金持ちそう」と感じさせる地名は、洗練された街並みや歴史的背景、高級感のある暮らしの印象と結びつき、人々の注目を集めています。
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜3日の期間、全国10〜70代の男女299人を対象に、「お金持ちだと思うナンバープレートの地名」に関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う北海道の地名ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「都市部だから。特に函館は街並みの素敵さもイメージにつながっている」（20代女性／東京都）、「北海道を代表する地域は札幌と函館というイメージがあり、そこを居住地としてる人はお金持ちみたいな印象がある」（20代男性／岩手県）、「年収の高い会社員が多くいるイメージだから」（20代女性／栃木県 ）といった声が集まりました。
回答者からは「札幌は北海道の中心都市であり、経済や観光の拠点になっています。企業も多く集まり都市として発展しているため、他の地域よりも裕福な印象があります」（20代男性／静岡県）、「栄えていてお金をもっている人が多そうだから」（30代女性／石川県）、「有名な地名だし、観光地や特産品で経済力がありそうだからです」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜3日の期間、全国10〜70代の男女299人を対象に、「お金持ちだと思うナンバープレートの地名」に関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う北海道の地名ランキングの結果をご紹介します。
2位：函館／61票北海道南部の渡島半島の南端に位置する「函館」。函館山からの夜景が世界的に有名で、観光都市として知られています。温暖な気候で、春には五稜郭公園の桜が満開になり、夏は涼しく過ごしやすいです。また、歴史的な建造物が残る元町エリアや、新鮮な海産物が集まる函館朝市など、異国情緒と豊かな食文化が魅力。冬は雪景色も美しいですが、北海道の中では比較的雪が少ない地域でもあります。
回答者からは「都市部だから。特に函館は街並みの素敵さもイメージにつながっている」（20代女性／東京都）、「北海道を代表する地域は札幌と函館というイメージがあり、そこを居住地としてる人はお金持ちみたいな印象がある」（20代男性／岩手県）、「年収の高い会社員が多くいるイメージだから」（20代女性／栃木県 ）といった声が集まりました。
1位：札幌／223票北海道の道庁所在地であり、政令指定都市でもある「札幌」。北海道の中心として、経済・文化・交通の中枢を担う大都市です。「大通公園」や「中島公園」など都市の中に自然が共存し、「さっぽろ雪まつり」や「ライラックまつり」など四季折々のイベントも豊富です。夏は比較的涼しく、冬は積雪があるものの、地下街が発達しているため生活しやすいのが特徴。広大な土地と洗練された都市機能が融合した魅力的な街です。
回答者からは「札幌は北海道の中心都市であり、経済や観光の拠点になっています。企業も多く集まり都市として発展しているため、他の地域よりも裕福な印象があります」（20代男性／静岡県）、「栄えていてお金をもっている人が多そうだから」（30代女性／石川県）、「有名な地名だし、観光地や特産品で経済力がありそうだからです」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)