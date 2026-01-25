「根岸Ｓ・Ｇ３」（２月１日、東京）

明け６歳馬ウェイワードアクトが主役だ。３歳４月のデビュー以降、休養を挟みながら着実に力をつけ、直近はアハルテケＳ↓霜月Ｓを連勝。満を持しての重賞初挑戦となる。１週前の美浦Ｗでは鋭い動きを見せ、６Ｆ８０秒２−３７秒０−１１秒６の時計で好仕上がりをアピール。田中博師は「フェブラリーＳも選択肢の一つ。ここを勝たないと（賞金的に）出られるか微妙なラインなので、そういったプランでいけるような結果になれば」と期待を寄せる。

インユアパレスもエニフＳと神無月Ｓを連勝中で勢い十分に参戦。２年前のカペラＳは壁に阻まれたが、力をつけた今ならタイトル奪取も視野に入る。２年前の覇者で重賞２勝と実績上位のエンペラーワケア。近走は勝ち切れてはいないものの、交流重賞で常に上位争いと力は健在だ。

重賞初制覇を狙うビダーヤは昨年の東海Ｓ、武蔵野Ｓで連続３着と地力は証明済み。矢作厩舎のリアルスティール産駒として、フォーエバーヤングの背中を追う存在になりたい。明け４歳勢では兵庫ゴールドＴ２着のマテンロウコマンドが虎視たんたん。世代の勢いを背景に上位をうかがう。

他には昨年の２着馬で、堅実な走りが光るロードフォンスや、初ダートとなるマピュース、一撃を秘めるオメガギネスなどにも注意が必要だ。