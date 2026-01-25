松浦航大、『鬼レンチャン』で史上初の快挙を達成 自らの“名前”も無事奪還
アーティストの松浦航大が25日放送のフジテレビ系『千鳥の鬼レンチャン』（後7：00）に出演。初登場から3年、番組初となる「鬼ハードモード」で「鬼レンチャン」を達成した。以下、ネタバレを含みます。
【写真】歴史が動いた瞬間！鬼レンチャンを達成した瞬間の松浦航大
鬼ハードモード誕生から4年。そのあまりの難易度から、いまだに達成者は現れていなかった。破られることのない"不動の歴史"に松浦航大が名乗りを上げた。過去にノーマルモード2回、メドレーモード1回を制し、最多鬼レンチャン記録を持つ中で参戦した。
番組では前回出演時に千鳥の2人によって「ミセスタマキン初侍」という名前に命名されてしまった松浦。番組でつけられた名前に不快感を示し、自らの名前を取り戻すと意気込み、次々に高難易度の楽曲をクリア。
そして本来の名前を取り戻すため千鳥から課された条件の9曲目もクリア。その壁を乗り越えた勢いそのままに、抜群の歌唱力で番組史上初となる「鬼ハードモード」での「鬼レンチャン」を成し遂げた。
これまで23人、通算挑戦回数41回の挑戦でも成し遂げられなかった鬼ハードモードでの完全攻略に感無量の様子。松浦は「支えてくれたファンがめちゃめちゃ喜ぶと思います。『歌手としてデカくなって帰ってきたぞ』と言います」と満面の笑みを浮かべ、スタジオで挑戦を見守っていた千鳥、かまいたちも労いの拍手を送った。
