プロ野球・巨人の田中将大投手（３７）が２５日、都内で行われたｎｅｔｋｅｉｂａ主催の会員限定イベント「田中将大選手と中央競馬を楽しもう！Ｖｏｌ．３」に出演した。

球界屈指の競馬好きとして知られる田中。昨年の馬券回収率は振るわなかったようだが「ただ、個人的に出資しているレガレイラ（牝５歳、美浦・木村）がエリザベス女王杯に勝ってくれたのはうれしかったですね！」と２０２４年有馬記念などＧ１・２勝を挙げる名牝の一口馬主であることを明かした。

さらにレガレイラだけでなく、昨年の阪神ＪＦで１番人気５着だったアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇）にも出資。血統にこだわりがあるわけではなく、出資理由は「深い理由はないですよ」という“直感型”。日米通算２００勝投手は、有馬記念優勝馬やＧ１級の馬を見極める相馬眼も一流だった。今年期待する３歳馬はもちろん愛馬。「アランカールに頑張ってほしいですね」と春のＧ１戦線参戦へ期待をかけた。

球界には、馬主として２０１３年にヴィルシーナでＧ１を制した佐々木主浩氏を筆頭に、三浦大輔氏やソフトバンクの柳田悠岐外野手などがいる。“先輩馬主”との交流については「あんまり話す機会がないですけど…。でも本当にすごいですよね。僕には（個人馬主）できないです（笑）」と謙遜していた。