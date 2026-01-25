相撲好きの女子「スー女」として知られるタレントの山根千佳（３０）が、２５日の大相撲初場所千秋楽（東京・両国国技館）を観戦したことを報告した。

山根は２５日、インスタグラムに「安青錦」と書かれたタオルとうちわを手に笑顔を見せるショットを公開。「大相撲一月場所が幕を閉じました」と書き出し、「優勝は安青錦関 おめでとうございます」と、優勝した大関・安青錦（安治川部屋）を祝福すると、安青錦のパネルとの“２ショット”も披露した。

さらに「新大関でプレッシャーのかかる中、２度目の優勝！しかも次は綱取りの場所」とつづり、「このスピード感…すごすぎます…信じられない！！新関脇からの連続優勝は双葉山さん以来８９年ぶりだとか…リアルタイムで追えていてる事が嬉しいです」と、止まらない快進撃に胸を高鳴らせた。「毎日更新しているブログでまた今場所を振り返ろうと思います」とつづり、「いや〜、まだまだ余韻。」と、終わったばかりの初場所の余韻に浸っていた。

この投稿にファンからは多くの「いいね！」が寄せられている。