◆第６７回花吹雪賞・重賞（１月２５日、佐賀競馬場・ダート１８００メートル、良）

３歳牝馬による１１頭立てで行われた地方重賞は、サキドリトッケン（牝３歳、佐賀・真島元徳厩舎、父トゥザワールド）が単勝１・１倍の断然人気に応えて重賞５連勝を飾った。吉原寛人騎手と４戦ぶりのコンビで道中は後方２番手から。３コーナー過ぎから進出を開始して突き抜け、１馬身１／４の着差以上のインパクトを残した。勝ちタイムは２分０秒５。

さがけいばの公式Ｘで真島元徳調教師は「無事に勝ってくれて良かったです。次の予定では、チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神）を目標にしています」と桜花賞トライアルへの挑戦を明言した。

佐賀の新ヒロインにＳＮＳでは「次チューリップ賞なの！？楽しみすぎ」「佐賀競馬最強牝馬が向かう先は、仁川の舞台で桜を狙う」「サキドリトッケンもリュウノフライトも桜花賞を目指すの、激アツ展開じゃん！！」「さあ、ＪＲＡに殴り込みだ」「もしかして……… サキドリトッケンはライデンリーダーを目指すのかな？」と期待のコメントが寄せられていた。