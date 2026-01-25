「ＢＢＣトーナメント・プレミアムＧ１」（２５日、尼崎）

１号艇の末永和也（２６）＝佐賀・１２４期・Ａ１＝がインから先マイで完勝。１回戦、準々決勝、準決勝を（１）（１）（２）着のオール２連対から、アミダ抽選で決勝戦絶好枠を引き当てた幸運も生かし、通算２１回目の優勝を、２５年１０月のとこなめ周年以来となる４回目のＧ１制覇で飾った。２着には茅原悠紀（岡山）、３着には新田雄史（三重）が続き、３連単は７８０円（１番人気）の順当決着となった。

優出メンバー唯一の２０代、登番５０００番台のヤングレーサーが“世代交代”をアピールするようなイン逃げで第７代チャンピオンの座を手にした。

「茅原選手の３カドは見えていなかったけど、１Ｍはしっかり掛かって逃げられました。エンジンも前節Ｖ機で最初から足負けすることはなかった」と複数のＳＧタイトルを持つ２号艇の瓜生正義（福岡）から６号艇の池田浩二（愛知）までの、百戦錬磨の強豪に付け入る隙を与えず、当地では初、下関、からつからの３節連続Ｖのゴールを切った。

ＴＶＣＭでも描かれてきたヤングレーサーの活躍そのままに、１９年５月のデビューから成長曲線を描き続けている。「最近は運も味方に、こんな実力があるのかなというぐらいの成績が取れている。師匠の（上野）真之介さんに道中の走り方やペラを教わって今がある」と感謝した。

２３年にはＧ１を、２５年にはＳＧを初制覇。５０００番台では同じ佐賀支部の１期後輩にあたる定松勇樹と、たった２人のＳＧホルダーでもあり「サダや（常住）蓮が近くにいて一緒に高めあってきたことが結果に出ている」と振り返った。

この優勝で地元のからつで行われる来年のＳＧ・クラシック（２７年３月２３〜２８日）の出場権、そして副賞としてＢＭＷ Ｘ１も手に入れた。「クラシックの権利はめちゃくちゃうれしい。今の車も壊れそうなので…」というボート界の新星がさらなる輝きを放ち始めた。