「卓球・全日本選手権」（２５日、東京体育館）

女子決勝は張本美和（１７）＝木下グループ＝が、４連覇を狙った早田ひな（日本生命）を４−３で破って、初優勝を果たした。男子決勝は松島輝空（木下グループ）が篠塚大登（愛知工大）を４−０で退け、２連覇を達成した。２０１２年、１３年全日本選手権女子シングルス覇者で、２０１２年ロンドン五輪、１６年リオデジャネイロ五輪団体メダリストの福原愛さんが、３大会連続の顔合わせとなった女子決勝を分析した。

◇ ◇ ◇

張本選手は苦しい試合を勝ち抜いて、決勝でギアが一段階上がりました。早田選手もいいプレーの連続で、紙一重の戦い。ミドルやストレートを多く使いながら、張本選手の攻める姿勢が少しだけ上回った印象です。

ポイントは２ゲーム目だと思います。９、１０点目はゆっくり中陣に下がって、タイミングを取ってドライブしていました。これまでの張本選手なら思い切って攻めて決まる感じでしたが、そういうボールを使うようになっていき、ボールに緩急をつけていました。

今の日本の選手で、あそこまで中陣に下がって、回転をかけて、フォアドライブをする選手は、ほぼいないといっても過言ではありません。１７歳でこういうボールが打てるのだと驚きました。

卓球って、前半にやったことが、じわじわと後半に生きてくることがあります。その１点だけを見るのではなく、総合的に見た時に、もしかしたら次にあのボールが来るかもしれないと予感します。相手からすれば「かもしれない」ということが増えていって、準備できなくなっていきます。

張本選手は途中で逆横回転をかけるＹＧサーブを出しましたが、あのサーブは身長がないと出せません。私のような身長では、手が短いのと、懐がないので出せません。ボール一球一球に重厚感があり、思い切りの良さも目立ちました。体格も恵まれていて、コース取りや戦術の変換が早いのも張本選手の強みです。

今大会を見て、全日本選手権を勝ち抜くには五つのことが必要だと感じました。一つ目は勇気を出してサーブに変化をつけられるかです。張本選手はＹＧサーブに変更しましたが、勝っているときでも変化していくことは、勇気がないとできません。

二つ目はレシーブミスをしていないか。三つ目はストレートに攻撃できるか。四つめは思い切って攻められるか。五つめは相手が好調のときにしのげるか。決勝を見て、張本選手は五つ全てをクリアしていました。

今の女子卓球界は早田選手と張本選手の２強です。伊藤選手と平野選手が６回戦で負けてしまいましたが、私としては一緒に戦ってきた仲間。２人には頑張ってほしいです。団体戦などを考えても、２人では勝てません。あと１人ないし２人が出てきてくれたら…と陰ながら応援しています。