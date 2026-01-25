「ホント…綺麗」「クールで美しい」なでしこMF塩越柚歩がニューヘアを公開
日テレ・東京ベレーザの日本女子代表(なでしこジャパン)MF塩越柚歩が24日にインスタグラム(@yuzuho_shiokoshi19)を更新し、美容院を訪れたことを報告した。
塩越は「キャンプ前に少し切って綺麗にしてもらいました!!(多分気づいてもらえないけど)」と綴り、2枚の写真を掲載。いずれも自身の姿を横から撮影したものとなっている。
コメント欄では「とても似合っています」「相変わらずとてもクールで美しい」「良い感じですネ」「ホント…綺麗ですよ」と称賛の声が上がった。
昨年6月に三菱重工浦和レッズレディースから東京NBへ移籍した塩越は、今季WEリーグで現在14試合に出場し、チーム1位の8ゴールを記録。リーグ再開に向けた冬季キャンプは静岡県で25日からスタートしている。
