横浜FMが横浜FCとの“ダービー”を制す! ジョルディ・クルークスら3選手がゴール
宮崎キャンプ中の横浜F・マリノスと横浜FCが25日、アミノバイタルトレーニングセンター宮崎でトレーニングマッチ(45分×3本)を実施し、横浜FMが合計スコア3-1で勝利した。
1本目を0-0で終えると、2本目の34分に横浜FMのFWジョルディ・クルークスが先制ゴールを奪取。しかし、38分に横浜FCのMF窪田稜が同点弾を挙げ、1-1で終了となった。
それでも3本目の5分に横浜FMのDF角田涼太朗がネットを揺らすと、11分にはMFユーリ・アラウージョが追加点をマーク。そのまま横浜FMが逃げ切り、合計3-1で“横浜ダービー”を制した。
1本目を0-0で終えると、2本目の34分に横浜FMのFWジョルディ・クルークスが先制ゴールを奪取。しかし、38分に横浜FCのMF窪田稜が同点弾を挙げ、1-1で終了となった。
それでも3本目の5分に横浜FMのDF角田涼太朗がネットを揺らすと、11分にはMFユーリ・アラウージョが追加点をマーク。そのまま横浜FMが逃げ切り、合計3-1で“横浜ダービー”を制した。
#宮崎キャンプ2026 7日目— 横浜F・マリノス【公式】 (@prompt_fmarinos) January 25, 2026
vs 横浜FC
1点目⚽ #ディーンデイビッド 選手のシュートはブロックされるも、素早いクロス!#ジョルディクルークス 選手が押し込み、先制ゴール#fmarinos pic.twitter.com/hV0fEfBLaA
#宮崎キャンプ2026 7日目— 横浜F・マリノス【公式】 (@prompt_fmarinos) January 25, 2026
vs 横浜FC
3点目⚽ #渡辺皓太 選手のスルーパスに反応した #ユーリアラウージョ 選手が鋭いシュートを放つ#fmarinos pic.twitter.com/hneXKIj2IP
---------------— 横浜F・マリノス【公式】 (@prompt_fmarinos) January 25, 2026
#宮崎キャンプ2026 7日目
---------------
オフィシャルカメラマンが撮影した本日のトレーニングマッチフォトギャラリーを #トリプラ で公開▶️ https://t.co/WSthiKThXI#fmarinos pic.twitter.com/XoUBYR6u5q
本日行われました横浜F・マリノスとのトレーニングマッチの結果をお知らせいたしますhttps://t.co/lktWddtOMp#yokohamafc #横浜FC #ONODERAGROUP #フュディアルクリエーション pic.twitter.com/LfpE9JhjKv— 横浜FC【公式】 (@yokohama_fc) January 25, 2026