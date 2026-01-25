ÇØ¥¿¥Ã¥«ー!?¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¿·²ÃÆþ¡¦¥¿¥Ã¥«ー¤ÈÊÂ¤ÓÎ©¤Ä»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤è¤ê¥Ç¥«¤¤¡©¡×
¡¡ÊÆÂç¥êー¥°¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï1·î22Æü¡¢¸ø¼°Instagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤È¿·²ÃÆþ¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー¡Ê29¡Ë¤¬¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤¹ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖKyle¡Çs ready.¡×¤È¤ÎÃ»¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢¥¿¥Ã¥«ー¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹Æþ¤ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥ï¥ó¥·ー¥ó¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¤Ï¤«¤Þ»Ñ¤ÇÆüËÜÅá¿¶¤ëJAL¿·CM¡¡¡Ö¤á¤¿¤á¤¿¤Ë¥«¥Ã¥±¥§～¡×¡ÖÀäÂÐÁ°À¤¤Ï·õ¹ë¤À¤Ê¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥¹ー¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥¿¥Ã¥«ー¤ò¡¢ÂçÃ«¤¬¾Ð´é¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢ÎÏ¶¯¤¯¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤¹»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤À½Ö´Ö¡¢Ä¹¿ÈÆ±»Î¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢²èÌÌ±Û¤·¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤Î¶¯¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¾ìÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Instagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡Öº£µ¨¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹¶¯¤¤¤¾¡ª¡×¡Ö¥¿¥Ã¥«ーÂçÃ«¤µ¤ó¤è¤ê¥Ç¥«¤¤¡©¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤È¥Ï¥°¤·¤¿»þ¤ËÇØ¥¿¥Ã¥«ー¤È»×¤Ã¤¿¤ï～¡×¡ÖÂçÃ«·¯¤È¥¿¥Ã¥«ーÁª¼ê¤ÎÇ®¤¤¥Ï¥°～ º£¥·ー¥º¥ó¤â³Ú¤·¤ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ÀïÎÏ¤ÈÂçÃ«¤ÎÊÂ¤Ó¤Ë¡¢Áá¤¯¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£