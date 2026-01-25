サンディエゴ・パドレス所属のダルビッシュ有（39）が1月25日、Xを更新。自身の引退報道についてコメントした。

ダルビッシュは「自分の引退の報道が出ているので簡単に説明します」と、現地紙が報じた引退報道に触れ、「パドレスとは昨年から契約破棄する方向で話をしていますが引退はまだ決めていません」と報道を否定した。

【画像】ダルビッシュ有の投稿（画像はダルビッシュ有 Xより引用）

そして「自分の意向はオフシーズンに入ってから一貫して同じですが現時点ではまだパドレス、選手会、代理人と話が詰められていない状態です。自分としてはしっかりリハビリをやり抜き、心身ともに試合で投げられるなと思えばまた一から勝負したいなと考えています。」とコメントし、「今年に関してはペトコパークにも行ってリハビリもし、スプリングトレーニングにも少し行く予定です」と伝えた。

この投稿にはXユーザーから「本人の口から聞くのが1番信用できる」「ワイは信じてるで！」「ダルは野球界の至宝ですからね」「応援してます！！！」「引退するときゃファイターズの11番背負ってるハズやんか」といったコメントが寄せられた。