ドアの下にある窓の用途とは

トラックの助手席に小さな窓があることに気が付いた人はいるだろうか？ これは安全確認窓と呼ばれるもので、もし高速道路のサービスエリアなどで見る機会があったら、ちらっと観察してみてほしい。実際に安全確認窓を外から見るとトラックの運転席部分がはっきりと見えるはずだ。これは逆をいえば運転席からも、通常はドアで死角になる左下部がはっきりと視認できるという意味でもある。

この安全確認窓だが、その意味を知らない人からすると、非常の脱出口、デザイン性のための装備などといった間違った認識をもっているケースも少なからずある。しかしこれは名前のとおり、トラックの死角を減らすための重要なパーツなのだ。

安全確認窓は「安全窓」や「アンカクマド」「セーフティウィンドウ」「ナビウインドー」など名称はいくつもあるが、目的は左側の死角を目視で確認するための窓である。

車体が大きく運転席が高いトラックは、いくら大きなミラーを各方向に複数装備しているとしても、どうしても左側面の下部はドライバーから見えづらい死角となってしまう。とくに左折時に、低い障害物はミラーにも映らないことも多く、これが思わぬ事故につながってしまうのだ。そのために安全確認窓が装備されているのだが、これは単なるメーカーの工夫ではなく、道路運送車両法に基づく保安基準として設置されているのだ。

ではこの安全確認窓についてもう少し深く掘り下げてみよう。

助手席ドアの安全確認窓は、設置されている位置がそれなりに高いこともあり、トラックドライバーにとってカスタムポイントとなっているというのをご存じだろうか。なにもしなければただのガラスが埋め込まれた窓だが、ここにステッカーを貼ったり、プレートで装飾することでドライバーの個性を演出できる。

しかし、ここで問題になるのは視界の確保という本来の目的との関係性だ。透過性のないステッカーやプレートで安全確認窓を塞いだ場合、これは違反となる。そもそもこの安全確認窓は視界の確保が目的であるため、透過率が70％未満のスモークフィルムの使用や金属製プレートなどで窓全体を覆うこと、荷物や作業道具を窓の前につねに置いている状態はNGなのだ。

そうはいっても、ネットなどで検索すると、この安全確認窓にはめ込んで使うパネルを見かけることがある。しかし、これらの多くは撮影用、イベント用となっており公道での使用は推奨されていない。

こうした安全確認窓はトラックの事故防止に大きくかかわっているが、じつは海外のトラックには安全確認窓がない車両もある。これは生産国による違いだが、左下の死角を解消するためにカメラやセンサーなど、より先進的な安全システムを搭載している。

ただ、この安全確認窓については現場で働くドライバーからは意外な声もある。それが安全確認窓を見るときの視線移動だ。

左折時のドライバーが行う操作を考えた場合、巻き込み確認の際に確認安全窓を見るために顔を下に大きく傾ける必要がある。このときに、視線を進行方向から外さないといけないというのだ。たしかに車体の大きなトラックの場合、運転中はすべての方向に注意をしなくてはならないが、そうなると一瞬の視線移動も思わぬ事故につながることも考えられる。

もちろん安全確認窓の使い方はドライバーの運転のクセも大きく関係してくるため、これはあくまでもドライバーのひとつの意見として紹介した次第だ。とはいえば、この安全確認窓は巻き込み防止に絶大な効果があることは間違いない。