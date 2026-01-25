イルカを背に「ＢＥ Ａ ＴＥＡＭ，ＷＩＮ ＩＴ ＡＬＬ 」のシーズンスローガンを掲げる（左から）石田裕、相川監督、度会の横浜ＤｅＮＡナイン＝横浜・八景島シーパラダイス（立石 祐志写す）

横浜ＤｅＮＡは２５日、横浜市金沢区の「八景島シーパラダイス」で今季のスローガン「ＢＥ Ａ ＴＥＡＭ，ＷＩＮ ＩＴ ＡＬＬ」を発表した。相川亮二監督（４９）は「１球、１打席、１試合、全てに勝ち続けて、リーグ優勝を勝ち取る」と集まった約１３００人のファンの前で誓った。

新スローガンのお披露目を、華麗に飛び跳ねるイルカショーとともに演出。指揮官として初のシーズンを迎える相川監督は「コーチとしての４年間、優勝できると思い戦ったがかなえられなかった。選手、スタッフ、ファンが一緒になって、全員でリーグ優勝を達成したい」と宣言した。

昨季まで、５季にわたり監督を務めた三浦大輔氏（５２）はスローガンに「横浜○○」と掲げてきたが、今季は刷新。相川監督は「体制も変わり、自分たちが一番目指すべきことを表現した」と意図を語った。

全員で戦う思いは、新ユニホームのデザインにも表れた。今年「年男」の石田裕と度会がビジター用の新ユニホームを着て登場。「力を送り、力を受け取る」というコンセプトで、選手とファンで胸元に描かれた矢印の方向を変え、一つの勝利に向かい、強く結び付く目標を表現した。度会は「皆さんの声援は心に響く。団結してリーグ優勝できるよう頑張ります」と意気込んだ。

それぞれが選ぶ今年の漢字も披露され、相川監督が記したのは「道」。「三浦監督や、これまでのベイスターズが築いてきた道で必ず頂点まで進みたい」。石田裕は「ありがとう」のひらがなを組み合わせて漢字にした「夢」を選び「優勝、日本一になるベイスターズの中心選手になるのが目標。どんな場所でもチームの力になりたい」と決意した。