日南まみが、1月20日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

日南まみ©光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

「週刊FLASH」1月20にIT発売号©光文社

レースクイーン、さらにBreakingDownのラウンドガールとしても活躍を続ける日南まみが「FLASH」に登場。30歳を迎え、大人の余裕を感じさせるグラビアを6ページにわたって披露している。「大きな転機は井上尚弥さんの試合のラウンドガールを務めたこと」。一気にフォロワーが増えたという。インタビューではグラビアへの思いを語っている。

日南まみ プロフィール

ひなみ・まみ

30歳。1995年12月13日生まれ。北海道出身。T160。2020年にレースクイーンデビュー。2024年に「レースアンバサダーアワード2024」でメディバンネップリ賞を受賞。2025年よりBreakingDownのラウンドガール「Breaking Girl」としても活躍している。そのほか最新情報は公式X（@mami_hinami）、公式Instagram（@_maaamiy_）をチェック。

FLASHデジタル写真集『Lacy Dream』が「kokode degital」（ココデジ）＆各電子書店で発売。

「週刊FLASH」

発売：光文社

発売日:毎週火曜日

特別定価：550円（税込み/1月20日（火）発売号）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

