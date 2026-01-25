◆第６７回花吹雪賞・重賞（１月２５日、佐賀競馬場・ダート１８００メートル、良）

３歳牝馬による１１頭立てで行われた地方重賞は、サキドリトッケン（牝３歳、佐賀・真島元徳厩舎、父トゥザワールド）が単勝１・１倍の断然人気に応えて重賞５連勝を飾った。勝ちタイムは２分０秒５。

吉原寛人騎手と４戦ぶりにコンビを組んだサキドリトッケンは道中は後方２番手から進め、３コーナー過ぎから進出を開始。大きく外を回りながらも楽な手応えで最後まで伸び続け、先頭でゴールイン。１馬身１／４差の着差以上のインパクトだった。

吉原寛人騎手は「昨年９月の九州ジュニアチャンピオン以来の騎乗で、返し馬から馬の成長を感じていましたし、レースぶりもさらに良くなっていて感動しました。（展開は）いつも差しになっちゃうので、あまり深く考えずに乗りました。（道中のイメージは）前が競り合った感じになっていて、前が残る感じもしなかったので楽に構えてしました。（最後の直線を迎えた印象は？）反応が他の馬と全然、違ったので本当に強い勝ち方でした。使える脚がさらに長くなっている印象です。今後は乗るときには頑張りたいし、外で乗るときは応援したいと思います」と振り返った。

さがけいばの公式Ｘで真島元徳調教師は「中間はカイバ食いが落ちて、今までで一番調整が難しかったですが、無事に勝ってくれて良かったです。次の予定では、チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神）を目標にしています」とコメントした。