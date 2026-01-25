OKAMOTO’SとKEIJUによる共作曲 「Seasons」が、2月11日（水・祝）に配信リリースされることが決定した。

今作は少年時代を同じ場所で過ごした彼らが紡ぐ友情や愛、戻らない時間や淋しさを歌った、まるで懐かしい情景が浮かんでくるようなミドルテンポナンバーに仕上がっている。

1月25日（日）にぴあアリーナMMで行われたKEIJU ＜N.I.T.O. TOUR FINAL＞のアンコールでOKAMOTO’Sがゲスト出演し、「Seasons」を初披露。スクリーンに映し出された2組によるリリースのサプライズ発表に、会場に歓声が響き渡った。楽曲のミュージックビデオについても後日公開予定とのことだ。

Photo:Genki Mizoguchi

▲「Seasons」ジャケット

OKAMOTO’Sの前作 「今ここで」に続いて、今作「Seasons」でもMONJOEがアレンジに携わった。また、Rec/Mixエンジニアには数々のヒップホップ作品等を手掛けるIllicit Tsuboiを起用し、マスタリング・エンジニアはグラミー賞の最優秀アルバム・エンジニア賞を受賞したCollin Leonardを迎えている。また、アートワークはKEIJUのクリエイティブ・ディレクションも務めるアート・ディレクターのhyoriが担当した。

■OKAMOTO’S, KEIJU「Seasons」

2026年2月11日（水・祝）配信スタート

発売元：Sony Music Labels Inc.

■OKAMOTO’S＜90’S TOKYO BOYS IN HALL“Future Eve”＞ 2026年8月15日（土）東京・LINE CUBE SHIBUYA 開場 17:15 開演 18:00

2026年8月21日（金）愛知・名古屋文理大学文化フォーラム 大ホール 開場 18:00 開演18:30

2026年8月22日（土）大阪・NHK大阪ホール 開場 17:15 開演18:00 企画・制作：Sony Music Artists Inc.

チケット代：￥6,600（税込）

一般発売日：3月28日（土）12:00~

※席種＝全席指定

※3歳以上、チケット必要 ◆オフィシャル先行（※抽選）

受付期間：1/22(木)12:00 〜 2/1(日)23:59

先行URL: https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2665063