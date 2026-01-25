「冬服マンネリ問題」→ 解決！【GU】1枚重ねるだけで印象変わる♡「人気シャツ」

冬コーデがワンパターンになりがちなときは、重ねるだけで印象を変えられそうなシャツを頼ってみて。今回注目したのは【GU（ジーユー）】の公式ECサイトで「ベストセラー」と紹介されるシャツ。シンプルなセーターやスウェットシャツの下に仕込むだけで、爽やかさをプラスできそう。春まで長く着られるのも魅力です。

手持ち服を活かしながら冬コーデのマンネリ脱却

【GU】「ドルマンスリーブシャツ」\2,490（税込）

ゆったりとしたドルマンスリーブが特徴のシャツ。1枚でもレイヤードでも使いやすいアイテムで、大人の余裕ある着こなしを演出できそう。ジーンズ合わせでカジュアルに、きれいめパンツで通勤スタイルにと、大人コーデに幅広く対応できる点も高評価。

首元や裾からちらりと覗かせて楽しむ

セーターの下から襟と裾を見せるだけで、コーデ全体のあか抜けが狙えるシャツ。カジュアルな装いにも程よいきちんと感を演出しやすいので、大人の休日コーデにもぴったりです。ブルーは淡色コーデに合わせればやさしい印象に、濃色と組み合わせればメリハリのある着こなしに。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M