ご近所さんに「また監視される！」と怯えた産後。恐る恐るドアを開けると、『予想だにしない一言』が！

筆者知人のA子から、ある「猛省」のエピソードを聞きました。

過去の陰湿な近所トラブルが原因で、「隣人はすべて敵」という超警戒モードだった彼女。

新居でもひっそりと「透明人間」のように暮らしていたのですが、出産後、近所の年配女性二人に「家に行ってもいい？」と直撃されたのです。恐怖でパニックになった彼女を待っていた、まさかの結末とは。

「透明人間」を目指した日々

前の家ではゴミ出しを細かくチェックされたり、根も葉もない噂を立てられたり。

そんな経験のせいで、私の警戒心は常にマックス状態でした。

新しく引っ越したこの街でも、「とにかく目立たず、関わらず」がモットー。

挨拶は最小限に留め、庭の手入れも周囲を伺いながらコソコソと。

自分の周りに見えないバリケードを築いて、誰にも邪魔されない孤独な安心感に浸っていたのです。

突然の「お家訪問」に大パニック！

そんな私を、産後1カ月のタイミングで直撃したのが

「今度の土曜日、お邪魔してもいいかしら？」

というご近所に住む年配女性二人からのお誘いでした。

私の中の警報が鳴り響きます。

「産後にうちに来るなんて！ ついに、あれこれチェックが始まるの？」

断る勇気もなかった私は、必死で家中を磨き上げ、普段なら買わないリッチなコーヒーと焼き菓子を準備しました。

「あー嫌だー！！」

思わず心の声が漏れてしまうほどの拒絶反応。

まるで抜き打ちテストを待つ学生のような、張り詰めた緊張感で当日を迎えたのです。