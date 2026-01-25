FIVE NEW OLD、3年半ぶりのオリジナルアルバム『Feel』リリース決定。新ビジュアル公開
FIVE NEW OLDが、3年半ぶりとなるオリジナルアルバム『Feel』を3月25日(水)にリリースすることを発表した。
2025年の結成15周年イヤーをベストアルバムリリース＆全国ツアーで走り切り、新章へ突入した彼ら。前作アルバム『Departure : My New Me』(2022年9月発売)から3年半ぶりとなる今作は、結成15周年を終えた彼らが、原点に立ち戻り、改めて自らの音楽ルーツと向き合い、感じたまま「踊れる」をテーマに書き下ろした全編英詞の新録9曲を収録する。
ワーナーミュージック・ストア限定盤には、限定GOODSの他に収録曲9曲のデモ音源＆それぞれの曲のライナーボイスがダウンロードできるプレイパスが封入されている。
また、すでに発表されている全国ワンマンツアーは本作アルバムのリリースツアーとして開催され、会場で『Feel』(販路限定盤)購入者を対象に終演後サイン会の実施も予定している。
■メンバー楽曲コメント
利便性が溢れ、「思考」さえAIに預けられるようになりました。
意味とか価値を探し求めて忙しなく動くほど、確かな手応えは遠のいていきます。
そんな中、理屈ではなく「感じる」ことに身を任せることが大切な気がしています。
たとえ思考を手放しても、自分の内側に生まれる感情だけは誰にも奪えないから。
人生の本当の豊かさは、無意味に思える瞬間にこそ宿っている。
大切な9曲ができました。
言葉にしなくてもいい。何かを感じてもらえたら嬉しいです。
(Vo,G：HIROSHI)
■ニューアルバム『Feel』
2026年3月25日(水)発売
予約 https://fino.lnk.to/Feel
＜収録曲＞
新録曲9曲を収録
＜商品形態＞
●「Feel」(ワーナーミュージック・ストア限定盤) ※CD+GOODS付
WQZQ-30001/2
7,000円(税抜) / 7,700円(税込)
▼GOODS詳細
・8cmCD風アクリルスタンド(収録曲9曲デモ＆各曲のライナーボイスがDLできるプレイパス封入)
・トラベルポーチ
※ワーナーミュージック・ストアのみでの販売となります。
●「Feel」(販路限定盤) ※CDのみ
WQCQ-10001
3,000円(税抜) / 3,300円(税込)
※ワーナーミュージック・ストアとライブ会場限定での販売となります。
早期予約特典：FIVE NEW OLDオリジナル卓上カレンダー(2026年4月はじまり)
対象期間：1月25日(日)20:00〜3月15日(日)23:59まで
■＜ONEMAN TOUR 2026 「Feel」＞
2026年
4/04(土)名古屋CLUB QUATTRO
4/05(日)梅田CLUB QUATTRO
4/12(日)札幌cube garden
4/18(土)仙台ROCKATERIA
4/29(水祝)新潟CLUB RIVERST
5/23(土)福岡DRUM Be-1
5/24(日)岡山YEBISU YA PRO
6/19(金)渋谷Spotify O-EAST
●前売りチケット(税込)
スタンディング：\5,500
スタンディング(学割)：\3,500
※小学生以上チケット必要／未就学児童入場不可
※Drink代別途必要
※学割チケット・・・【対象年齢】公演日当日に小学生〜大学・専門学生が対象。
ご購入の方は公演日当日、身分証明書(学生証等)のご提示が必要となります。
チケット発売中
https://linktr.ee/fino2026
