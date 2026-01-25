FIVE NEW OLDが、3年半ぶりとなるオリジナルアルバム『Feel』を3月25日(水)にリリースすることを発表した。

2025年の結成15周年イヤーをベストアルバムリリース＆全国ツアーで走り切り、新章へ突入した彼ら。前作アルバム『Departure : My New Me』(2022年9月発売)から3年半ぶりとなる今作は、結成15周年を終えた彼らが、原点に立ち戻り、改めて自らの音楽ルーツと向き合い、感じたまま「踊れる」をテーマに書き下ろした全編英詞の新録9曲を収録する。

ワーナーミュージック・ストア限定盤には、限定GOODSの他に収録曲9曲のデモ音源＆それぞれの曲のライナーボイスがダウンロードできるプレイパスが封入されている。

また、すでに発表されている全国ワンマンツアーは本作アルバムのリリースツアーとして開催され、会場で『Feel』(販路限定盤)購入者を対象に終演後サイン会の実施も予定している。

◆ ◆ ◆

■メンバー楽曲コメント

利便性が溢れ、「思考」さえAIに預けられるようになりました。

意味とか価値を探し求めて忙しなく動くほど、確かな手応えは遠のいていきます。

そんな中、理屈ではなく「感じる」ことに身を任せることが大切な気がしています。

たとえ思考を手放しても、自分の内側に生まれる感情だけは誰にも奪えないから。

人生の本当の豊かさは、無意味に思える瞬間にこそ宿っている。

大切な9曲ができました。

言葉にしなくてもいい。何かを感じてもらえたら嬉しいです。

(Vo,G：HIROSHI)

◆ ◆ ◆

■ニューアルバム『Feel』

2026年3月25日(水)発売

予約 https://fino.lnk.to/Feel ＜収録曲＞

新録曲9曲を収録 ＜商品形態＞

●「Feel」(ワーナーミュージック・ストア限定盤) ※CD+GOODS付

WQZQ-30001/2

7,000円(税抜) / 7,700円(税込)

▼GOODS詳細

・8cmCD風アクリルスタンド(収録曲9曲デモ＆各曲のライナーボイスがDLできるプレイパス封入)

・トラベルポーチ

※ワーナーミュージック・ストアのみでの販売となります。 ●「Feel」(販路限定盤) ※CDのみ

WQCQ-10001

3,000円(税抜) / 3,300円(税込)

※ワーナーミュージック・ストアとライブ会場限定での販売となります。 早期予約特典：FIVE NEW OLDオリジナル卓上カレンダー(2026年4月はじまり)

対象期間：1月25日(日)20:00〜3月15日(日)23:59まで

■＜ONEMAN TOUR 2026 「Feel」＞

2026年

4/04(土)名古屋CLUB QUATTRO

4/05(日)梅田CLUB QUATTRO

4/12(日)札幌cube garden

4/18(土)仙台ROCKATERIA

4/29(水祝)新潟CLUB RIVERST

5/23(土)福岡DRUM Be-1

5/24(日)岡山YEBISU YA PRO

6/19(金)渋谷Spotify O-EAST ●前売りチケット(税込)

スタンディング：\5,500

スタンディング(学割)：\3,500

※小学生以上チケット必要／未就学児童入場不可

※Drink代別途必要

※学割チケット・・・【対象年齢】公演日当日に小学生〜大学・専門学生が対象。

ご購入の方は公演日当日、身分証明書(学生証等)のご提示が必要となります。 チケット発売中

https://linktr.ee/fino2026