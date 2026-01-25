モーニング娘'26の山粼愛生（めい＝20）が23日、自身のインスタグラムを更新し、上野動物園でパンダを見たことを報告した。



【写真】これが最後かも…上野のパンダさんとギリギリの2ショット

「飯田圭織さんと上野動物園に行ってきた!」と同じ北海道出身でグループOGの飯田圭織(44)との2ショットを掲載。「パンダさんに会えました レイレイさんもシャオシャオさんも可愛かった」と報告した。



中国に返還される上野動物園の双子のジャイアントパンダ、雄シャオシャオと雌レイレイ(4歳)の最終観覧日は1月25日。パンダが大好きで、親しみと敬意を込めて「パンダさん」と呼び「パンダさんパワー」という“必殺技”も持つ山粼は、返還ギリギリのタイミングで見ることができたようだ。2頭は同月27日に日本を出発し、同月28日中に中国の施設に到着する予定。この返還で、初来日の1972年以降、初めて日本からパンダがいなくなることになる。



なお、25日の上野動物園での観覧には事前予約が必要で、都によると、同日の募集枠は4400人。抽選の倍率は24.6倍だったという。



山粼は「パンダさん帰る前にギリギリ見れて本当によかったです」と惜別の思いも含めて喜んでいた。「他にもいろんな動物みてきたよ!」とキリンとのショットも掲載していた。



（よろず～ニュース編集部）