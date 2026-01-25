Ç®³¤ÉÙ»Î¤Ï·èÄêÀï¿Ê½Ð¤â¤Þ¤¿V°ï¡Ä¡Ö¡È¤Þ¤ÀÄ´»Ò¤Ë¾è¤ë¤Ê¡É¤ÈÁêËÐ¤Î¿ÀÍÍ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡¡þÂçÁêËÐ½é¾ì½êÀé½©³Ú¡Ê2026Ç¯1·î25Æü¡¡Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡¼ó°Ì¤Î3ÇÔ¤ÇÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿À¾Á°Æ¬4ËçÌÜ¡¦Ç®³¤ÉÙ»Î¡Ê23¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤Ï¡¢Í¥¾¡·èÄêÀï¤ÇÂç´Ø¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡á°Â¼£ÀîÉô²°¡Ë¤ËÀËÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ºËÜ³ä¤ÇËëÆâÁ°È¾¤ÎÅÚÉ¶¤ËÅÐ¾ì¡£1º¹¤ÇÄÉ¤¦4ÇÔ¤Î²¤¾¡³¤¡Ê24¡áÌÄ¸ÍÉô²°¡Ë¤òÆÀ°Õ¤Î±¦»Í¤Ä¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÁ°¤Ë½Ð¤ëÎÏ¶¯¤¤¹¶¤á¤Ç°µÅÝ¤·¤¿¡£»ÙÅÙÉô²°¤ØÌá¤ë¤È¡¢·ãÎå¤ËË¬¤ì¤¿Æ±Éô²°¤Î¿éÉÙ»Î¤äÂºÉÙ»Î¤é¤È¾¯¤·¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡£3ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿°ÂÀÄ¶Ó¤ÎËÜ³ä¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤È¡¢ºÆ¤Óµ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤Æ²ÖÆ»¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¤Ç¤Ï¤¸¤¤¤ÆÀè¼ê¤ò¼è¤ê¡¢±¦¤òº¹¤·¤Æº¸¤ÇÊú¤¨¤Æ¤É¤ó¤É¤óÁ°¤Ø¡£Äã¤µ¤ò»ý¤ÁÌ£¤È¤¹¤ëÂç´Ø¤Î¾åÂÎ¤òµ¯¤¾å¤¬¤é¤»¡¢±¦¤Îº¹¤·¼ê¤òÊÖ¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÁ°¤Ë½Ð¤¿¡£¡Ö¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£ÅÚÉ¶ºÝ¤Ç°ÂÀÄ¶Ó¤¬º¸¤«¤éµ¯»à²óÀ¸¤ÎµÕÅ¾¼óÅê¤²¡£Ç®³¤ÉÙ»Î¤Ï½éÍ¥¾¡¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«¤ËÈ¾ÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ú¤ÍÈ¤²¤ë²ÖÆ»¤Ç¤Ï¡Ö¤¯¤Ã¤½¡¼¡¼¡ª¡×¡Ö¤¢¡¼¡¼¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£»ÙÅÙÉô²°¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÇVTR¤ò¸«¤ë¤È¾¯¤·ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ê¡ÖÍ¥¾¡¡ÄÍ¥¾¡¡ÄÍ¥¾¡¡Ä¡×¤È¾Ã¤¨Æþ¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼¤ÇÌµÇ°¤Î»×¤¤¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡µ®·Ê¾¡¤ËÇÔ¤ì¤¿2023Ç¯½©¾ì½ê°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¡£Î©¤Á¹ç¤¤°ì½Ö¤Î¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¤ÇÇÔ¤ì¤¿Á°²ó¤«¤é¤Î³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤Ï¼¨¤·¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¶¯¤¯¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¡È¤Þ¤ÀÄ´»Ò¤Ë¾è¤ë¤Ê¡É¡È¤Þ¤À¡ÊÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¡Ë»þ´ü¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤ÈÁêËÐ¤Î¿ÀÍÍ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¡£