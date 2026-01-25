２０年ぶりの新大関優勝を成し遂げた。

両国国技館で２５日に行われた大相撲初場所千秋楽で、ウクライナ出身で新大関の安青錦関（２１）（安治川部屋）が連覇を果たした。優勝インタビューでは「先場所とは立場が違い、今まで味わったことがない緊張感があったけど、優勝できて良かった」と喜びを語った。

賜杯を受け取る安青錦関の締め込みは、先場所の青色とは違った。１２日目からつけている黒い締め込みは、師匠の安治川親方（元関脇安美錦）から譲り受けたものだ。安青錦関は身長１メートル８２、体重１４０キロで、現役時代の師匠と同じくらいの体格。４７歳の師匠は「私も一緒に戦っていると思っている」と、自らの番付を超えたまな弟子に贈った理由を明かす。安青錦関は優勝インタビューで「場所中に親方が『つけるか』と言ってくれて、つけないともったいないと思った。その締め込みで優勝できてすごくうれしい」。表情が緩んだ。

出稽古の送り迎えの車中でも、師匠が連れ出す居酒屋でも相撲談議に花を咲かせる２人だ。今やりたいことを問われ、「早く師匠に報告したい」と安青錦関。信頼する師匠とともに、横綱昇進を目指して３月の春場所に向かう。