フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２４日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日のテーマは「プロ野球開幕ＳＰ どこよりも早い順位予想」。西山秀二氏、岡崎郁氏、谷繁元信氏、五十嵐亮太氏、鳥谷敬氏、福留孝介氏ら球界の有名ＯＢをゲストに迎えた。

開幕戦のことが話題になると、長年、広島の正捕手として活躍した西山氏は「忘れられない宮沢りえ記念日」として、女優・宮沢りえが開幕戦の始球式に登場したと熱弁した。

西山氏は「僕ら、東京ドームでのジャイアンツ戦とか多かったんですよ。ジャイアンツ、もしくは市民球場でやるときは中日戦が。開幕っていうのが多かったんですけど。東京ドームに行ったら、やっぱり、その年のすごい旬な芸能人の人が始球式に来るじゃないですか？」と笑顔。

つづけて「そのとき、宮沢りえさんって、もう抜群の！すっごい大人気じゃないですか。だから、もう、みんなベンチに見に行ってました！それはもう全然違う！雰囲気が違う。そら可愛い！」と振り返ったが、巨人で活躍した岡崎氏は首を捻った。

岡崎氏は「それ、広島？広島のとき？僕の記憶では、宮沢りえさんが来たのは阪神戦なんですよね…」と振り返った。番組スタッフは岡崎氏の指摘した通り、西山氏が振り返った年の巨人戦で始球式を行ったのは女優・西田ひかるだったことを明かした。

浜田から「ちょっとー！」と突っ込まれた西山氏は「これは勘違いです…。思い出した、思い出した！言い訳するわけじゃないですけど、もう、可愛い人！のイメージで」と西田が美しすぎたために混乱したと釈明。

岡崎氏は「宮沢りえさん、六本木のお寿司屋さんで会ったことあるんですよ。（始球式の）その前に。お寿司食べてたら『岡崎さん！』ってあいさつに来てくれて。１５歳ぐらいのときかな。可愛らしくて」と回想した。

始球式の美女で、さらに話題が盛り上がると西山氏は「某飲料メーカーのね。ＯＢの野球大会が、いろいろあるんですけど。そのときの始式式。これはホンマよ？石原さとみさん…。僕、キャッチャーをするんで。（石原の投球を）受けて。ボールを返しに行ったときに、ボール渡して握手したんですけど…。もう、むちゃくちゃいい匂いするんですよ！もう、最高！」と興奮気味に明かして、浜田を爆笑させた。

谷繁氏も石原のピッチングを受けたことがあると話し「（握手）しましたよ。キレイな方でした…。やっぱり始球式をされた方と握手するのってキャッチャーの特権なんですよ」と笑顔でうなずいていた。