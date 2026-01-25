¡ÖÅ´Æ»¡ß¥×¥íÌîµå¡×ÎáÏÂ¤Ï¡Öe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ë!? ¼óÅÔ·÷¤È´ØÀ¾¤Î»äÅ´4¼Ò¤¬¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÀßÎ© ÅìÀ¾ÂÐ¹³¤ÎÂç²ñ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª
Å´Æ»4¼Ò¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡2026Ç¯1·î18Æü¡¢Âçºå»Ô¹âÂ®ÅÅµ¤µ°Æ»(Âçºå¥á¥È¥í)¡¢¶áµ¦ÆüËÜÅ´Æ»¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¡¢Æî³¤ÅÅµ¤Å´Æ»¤Î4¼Ò¤¬¡¢¡ÖÅ´Æ»e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡ÊRailways eSports Alliance¡Ë¡×¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³Æ¼Ò¼ÒÄ¹¤âÅÐÃÅ¡Û¤³¤ì¤¬Å´Æ»e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÂÐÀï·¿¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤ò»È¤Ã¤¿¶¥µ»¤Ç¡¢2000Ç¯º¢¤Ë²¤ÊÆ¤È´Ú¹ñ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï2010Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é¥×¥í¥²¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬³èÆ°¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¾¡¤ÁÉé¤±¤ò¶¥¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¶½¹Ô¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢Áª¼êÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¾úÀ®¤Ê¤É¤Ç¡¢¿´¿È¤ÎÀ®Ä¹¡¢¶µ°éÅª¤ÊÌò³ä¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë´ë¶È¡¢³Ø¹»¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤¹¤ëÃÏ°èÏ¢¹ç¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÅìÀ¾¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤¬e¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¬Ìî¤ÇÏ¢·È¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£Å´Æ»»ö¶È¼Ô¤¬e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍýÍ³¡¢Å´Æ»»ö¶È¼Ô¤¬¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò·ë¤Ö¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç4¼Ò¤ÏÆÈ¼«¤Ëe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå¥á¥È¥í¤Ï2024Ç¯2·î¤Ëµþ¶¶¥³¥à¥º¥¬¡¼¥Ç¥ó¡ÊÂçºå»ÔÅÔÅç¶è¡Ë¤Ç¡¢e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥á¥È¥¹¥Ý¡×¤ò4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ç¡¢¶¥µ»²ñ¤È¥»¥ß¥Ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶áÅ´¤Ï±èÀþ³èÀ²½¤È¼ûÍ×´µ¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ³ÈÂç¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤»ö¶ÈÊ¬Ìî¤È¤·¤Æe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯10·î¤ËÅìµþ¤Îµþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖKEIO CUP¡×¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¶áÅ´ËÜÅ¹¥¦¥¤¥ó¥°´Û¡ÊÂçºå»Ô°¤ÇÜÌî¶è¡Ë¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¤Ïe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¡ÖINSOMNIA¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¶¨»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼óÅÔ·÷¤¬´ðÈ×¤Îµþ²¦¤Ï¡¢³°Éô´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖKEIO OPEN INNOVATION PROGRAM¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¥µ»Âç²ñ¡ÖKEIO CUP¡×¤Î¼çºÅ¡¢ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öµþ²¦e¥¹¥Ý¡¼¥Äº×¤ê¡×¤Î³«ºÅ¤Î¤Û¤«¡¢e¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂÎ¸³»ÜÀß¡ÖKEIO eSPORTS LAB.¡×¤Î3Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¿·½É±ØÀ¾¸ýÄ¾·ë¤ÎÃÏ²¼³¹¡Öµþ²¦¥â¡¼¥ë¡×Æâ¤Ë¡¢e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥²¡¼¥à¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ÈÇÛ¿®¥ë¡¼¥à¤ò´°È÷¤·¤¿¡ÖKEIO eSTATION Shinjuku powered by DiCE¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö4¼Ò¤ÇÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡Ä¡×
¡¡Æî³¤¤ÏÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Ì¤ÍèÃµº÷¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æe¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢½ªÀï¤Î5Ç¯¸å¤ËÂçºå¥¹¥¿¥Â¥¢¥à¤òÀßÎ©¤·¡¢³¹¤ÎÉü¶½¤ËÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢ÌîµåÊ¸²½¤Î¾úÀ®¤È¤È¤â¤ËÀÄ¾¯Ç¯¤Î·òÁ´¤Ê°éÀ®¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎDNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À»ö¶È¤¬e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Æî³¤¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤êe¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀß±¿±Ä¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Äe¥¹¥¿¥¸¥¢¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡e¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ð¡¢Àôº´Ìî¡¢¤¤¤º¤ß¡¢º´²ì¡¢´ôÉì¡¢Ê¡²¬¡¢ÏÂ²Î»³¡¢°ËËüÎ¤¡¢ÌÅÉÍ¤ËµòÅÀ»ÜÀß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÀôº´Ìî»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¡Öe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤¬¹ç½É¤·¡¢¥×¥í¥²¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤Ë¼ê¤Û¤É¤¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤ée¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´·Ð±ÄÅý³çËÜÉô¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬¿ä¿ÊÉôÄ¹¤Î»³¸ý Í¥¡Ê¤Þ¤µ¤ë¡Ë»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤Îe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï2023Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç5²ó¤Û¤É¾ðÊó¸ò´¹²ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤ÄÅ´Æ»²ñ¼Ò¤Ï10¼Ò¤Û¤É¤¢¤ê¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë4¼Ò¤Ç¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡ÊÆ±ÌÁ¡¦Ï¢·È¡Ë¤ò·ëÀ®¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â4¼Ò¤ÇÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯È¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡Å´Æ»e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÎÀßÎ©¤ÎÌÜÅª¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤äÀÊÌ¡¢¾ã¤¬¤¤¤ÎÍÌµ¤òÌä¤ï¤º¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬¡Ø¹¥¤¡Ù¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÅìÀ¾¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢±èÀþ¤Î³èÀ²½¤äe¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤µ¤é¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡º£¸å¤Î¼ç¤Ê³èÆ°¤Ï¡ÖÅìÀ¾ÂÐ¹³¤Îe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¥µ»Âç²ñ¤ò¼Â»Ü¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»Ù±ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ±èÀþ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡×¡Öe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿Íºâ°éÀ®¤Î¼Â»Ü¡¦»Ù±ç¡×¡ÖÊ£¿ô¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢e¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½¤Î¾úÀ®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆü¾ï¤Ëe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¡£ÃÏ°è¤Ë¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¡£¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¿Í¤È¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¡¢±èÀþ¤«¤é±èÀþ¤Ø¤È¹¤²¡¢¿·¤¿¤Ê±èÀþ²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤Î¤³¤È¡£¶¥µ»²ñ¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤Ïº£¸å¤ÎÈ¯É½¤òÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÏÅ´Æ»²ñ¼Ò¤Ç¤·¤¿¡£ºåµÞÅÅÅ´¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¡¦¾®ÎÓ°ì»°¤¬¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤ÄÅ´Æ»²ñ¼Ò¤¬µåÃÄ¤ò»ý¤Á¡¢¸ß¤¤¤ËÁª¼ê¤ò¹Ô¤Íè¤µ¤»¤Æ»î¹ç¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡¢±èÀþ¤Î´ÑµÒ¤¿¤Á¤â´î¤Ó¡¢µå¾ì¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤È¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÅ´Æ»±¿ÄÂ¤ÎÎ¾Êý¤ò²Ô¤²¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¡Ê¿ù»³½ß°ì¡§Å´Æ»¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡ÖÅ´Æ»e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×¤ËÅö»þ¤Î¥×¥íÌîµåÀßÎ©¤Î¤è¤¦¤ÊÀª¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¹¡£
