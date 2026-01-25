ずっと欲しかったアウターを探していたら、ドーム公演も果たしていたあの人気アーティストのブランドに辿り着いた話

＜GoodsPress Web編集部員が買ってみた！使ってみた！＞

青春時代、それは最も多感で人生においても大切な時期。そこで触れたり見たり聞いたりしたものは、その後の人生に大きく関わってくるものではないでしょうか。ある人は映画、ある人は本、ある人は音楽…などなど。その時期に触れたことがきっかけでずっと大人になった今でも輝いて見えたり好きだったりするものです。

そんな多感だった学生時代、HIP-HOPに大ハマリしてさまざまな楽曲を漁りまくっていました。今とは違いスマホを持つのが当たり前ではなく、情報は自分で仕入れようとしないとなかなか得られなかったこともあり、小遣いやアルバイト代が入るたびに足繁くHMVに通う日々。当時HMVは全国に大型店をいくつも構え、特にHIP-HOPやハウス、テクノなど所謂ダンス・ミュージックが強かったように思います（逆にタワーレコードはロックなどが強かったイメージ）。HMVに着いたらHIP-HOPのコーナーに行って試聴機でとにかく今まで聴いたことがないアーティストのCDを少しずつ聴いて、少しでも心に引っかかるメロディがあれば買い物カゴに入れてを繰り返し、小遣いやアルバイト代の大半はそれに消えていました。

今ではサブスクで音楽や映像作品を視聴するのが当たり前になっていますが、そんなサービスがなかった頃は音楽好きであれば先述したようなアナログな手段で新しい楽曲を見つけるしかなかったのです。大変ではあったものの、今振り返るとあの作業は楽しかった。新しく好みの曲を見つけ、購入して帰宅し、そして急いで開封してプレーヤーでひとりじっくりと聴く時間…本当に至福でした。もちろん失敗もしますし、アルバムだと1枚3000円くらいするので「痛いな」と思うこともありましたが、それでも本当にドキドキ・ワクワクして楽しかったのです。

▲OUTKAST『スピーカーボックス/ザ・ラヴ・ビロウ』

そんなときに1枚のCDに出合います。それはアンドレ3000とビッグ・ボーイからなるHIP-HOPデュオ・OUTKASTの『スピーカーボックス/ザ・ラヴ・ビロウ』です。シングル・カットされた「ヘイ・ヤ！」が世界中に大ヒットしていて、日本でもOUTKAST旋風が巻き起こっていました。トレンドも抑えておかないと、と購入した1枚なのですが、当時は今ほどMVなども気軽に見られないためジャケットのビッグ・ボーイを改めて見て、震えます。

それまで、HIP-HOPファッションと言えばベースボールキャップにスタジャン、そしてダボダボのパンツにティンバーランドやコートシューズ、のようなステレオタイプの格好ばかりをイメージしていたので、無地のスウェット＆デニムにふわふわのファーコートを合わせるなんて、と衝撃を受けました。とにかく、ファーコート＝レディスという自身の思い込みを覆す服装でしたし（後に、RakimなどほかのHIP-HOPアーティストたちも普通に着ていることを知ります）、いかに自分の情報が偏っていたか、気付くきっかけとなるCDジャケットだったのです。

いろいろと長くなりましたが、早い話「かっこいい」と思ってしまったわけです。その日から常に冬になるとぼんやり「ファーコート欲しい、ファーコート着たい」という思いがむくむくと起き上がるようになります。とは言え、なかなかちょうど良いファーコートはなかなかメンズでは発見できません。ファー素材であってもブルゾンのモノが多く、毎年探しては「やはり自分が購入できる価格帯にはファーコートなんて存在せず、リアルファーの超高いアイテムしかないのでは？」と半ば諦めの境地に入っていました。

しかし、今冬ついに見つけてしまったのです。

■超人気HIP-HOPアーティストがプロデュースするブランドの1着

そのブランドはBREATH。2024年に東京ドームでのツアーファイナルをもって解散したHIP-HOPアーティスト・BADHOPがプロデュースするアパレルブランドです。最近もニューエラやニードルズとコラボしたアイテムが登場しているようで、BADHOPファンやHIP-HOPファン以外からも視線を集めています。ある日深夜にネットをDIGっているとき不意に発見。思わず飛びつきました。

▲BREATH「FAUX FUR COAT」

HIP-HOPのCDジャケットでひと目見て憧れ、その後何年も経った後にHIP-HOPアーティストがプロデュースするブランドで見つける、最早運命としか思えません。舐達磨派ではありますが、すぐに購入しました。

アイテム名通りフォックスファーをイメージした素材となっています。もちろんフェイクファーですが、ふわふわとして手触りは良好。安っぽくない質感です。ちょうど出合ったときにセール（5万5000円→1万6500円）していたのも含め、やはり運命だと思わざるを得ません。

早速着てみました。OUTKASTのビッグ・ボーイのように超オーバーサイズで着用したかったのでサイズはXLです。実際に着てみると案外そこまで派手ではないのでは…？ 中綿などは入っていないので寒いかなと思っていたのですが、首回りがファーで包まれるため想像以上に暖かく感じます。ビッグ・ボーイは座りの写真だったので座ってみることに。

ベンチ兼遊具の亀が可愛かったのでそこに失礼。ポーズもビッグ・ボーイを意識してみたものの、当然ながら雲泥の差です。それでも個人的には満足したから良いのです。そう、ファッションの基本は自己満足できるかどうか。自分自身の気分を上げるモノ、それが“生活必需品として捉える衣服”との1番の違いなのではないでしょうか。要はファッションは楽しんだ者勝ちなのです。それに対して聞きもしていないのに外野がああだこうだという権利はないと思います。ファッションを楽しむ、そして楽しんでいる人に対して頼まれていないのであればとやかく言わない、これが“ファッション”のマナーです。

ずっと憧れていたファーコート。ようやく買えたファーコート。しかし、一体いつ・どこで・どういうシーンで着れば良いのかは正直まだわかっていません。おまけに意外と暖かいとは言え、気温が10度を下回ったり風が強かったりすると少し心許ないですし…。まあ、それもおいおい考えていけば良いというか、朝起きてふと着たいと思う日が来ると信じて、それを待ちたいと思います。

＜取材・文／手柴太一（GoodsPress Web）＞

