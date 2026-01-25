犬の『危険なウンチ』５選

犬のウンチはその日の健康状態を知る手がかりになります。

ここでは、危険なウンチの特徴を紹介するので、下記の特徴がみられたら愛犬の体調をよく観察してください。

1.緑色のウンチ

犬のウンチが普段よりも明らかに緑色っぽい色をしている場合は、腸の中で炎症を引き起こしている可能性があります。

ただし、他に症状が現れていなかったり、次に排泄したウンチが通常の色に戻っている場合は、一時的に消化が早かっただけの可能性もあります。元気や食欲に問題がなければ、少し経過観察してもよいでしょう。

2.白っぽい色のウンチ

ウンチが灰色のような白っぽい色をしている場合、なんらかの原因で胆汁が分泌されていない可能性があります。

主な原因として、膵臓や肝臓に問題が生じている可能性が疑われるので、早めに動物病院でウンチの状態を説明し、必要な診察や検査を受けてください。

3.ドス黒いタール状のウンチ

一見すると、いつものウンチのような色に見えますが、よく観察すると普段よりもドス黒いタール状のウンチをしていることはありませんか。

これは、食道や胃や十二指腸など上部消化管で出血が発生しており、時間経過によって血の色がどす黒く変色している可能性が疑われます。

重大な疾患が隠れていることもあるので、明らかにドス黒い色のウンチをした場合は、速やかにかかりつけの動物病院に相談しましょう。

4.ゼリー状の粘度の高いウンチ

愛犬の排泄したウンチにゼリーのような塊が混ざっていたり、ネバネバと粘度の高いウンチが出てくることはありませんか。これは寄生虫などが原因で大腸炎を引き起こしているサインかもしれません。

大腸で強い炎症を引き起こしていると、ウンチの粘度が高くなり、ネバッとした状態のまま排出されます。炎症が重症化すると危険なので、こちらも診察を受けてください。

5.水のような水様便

ウンチがまったく原型を留めず、サラサラとした水っぽい状態で排泄された場合、ウイルス感染や寄生虫、食中毒などの疑いが強まります。重度の消化不良や感染症によって、腸内環境が悪化している可能性があるので、何度も水様便を排泄する場合は、速やかに動物病院に相談してください。

今すぐに病院へ連れて行くべき状態

危険なウンチの特徴を確認できても「これで病院へ連れて行っていいの？」と悩む人もいるかもしれません。もしも同時に、以下のような症状が現れている場合は、速やかに動物病院へ連れて行ってください。

嘔吐 食欲不振 ぐったりしている 何度も危険なウンチを排泄している

また、上記のような症状が現れていなくとも、下痢が続いている場合は動物病院で診てもらいましょう。重度の炎症や感染症、寄生虫感染など、速やかな処置が必要な原因が隠れているかもしれません。

まとめ

犬が危険なウンチを排泄したときは、何か体の中で症状を引き起こしている可能性が高いです。他に症状がない場合は1日様子を見て、他に症状が現れている場合は、今すぐ動物病院で診てもらいましょう。

(獣医師監修：葛野宗)