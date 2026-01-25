冬に行きたい「岐阜県の穴場秘境」ランキング！ 2位「阿弥陀ケ滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
冬ならではの厳しさを越えた先に待っているのは、静けさと美しさが共存する景色です。人知れず佇む場所だからこそ感じられる情緒が、訪れる人の心に深く残ります。
All About ニュース編集部では、2025年1月7〜8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、穴場秘境に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「岐阜県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「滝そのものが凍り付き氷柱が連なる“氷のカーテン”を見てみたいため」（20代男性／長野県）、「夏の名瀑が冬には氷柱と氷壁に変わり、修験道の雰囲気がより強く漂う秘境空間になるからです」（40代女性／埼玉県）、「冬には滝が凍結し、氷瀑という特別な景色が見られる点に惹かれました。雪に囲まれた滝は迫力があり、他の季節とは違う魅力がありそうです。比較的人が少なく、穴場的に楽しめそうな点も選んだ理由」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
回答者からは「幻想的な世界だから」（30代女性／石川県）、「ライトアップされた氷柱が見てみたい」（30代男性／島根県）、「冬しかみられない景色やライトアップがきれい」（30代男性／石川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：阿弥陀ヶ滝／45票郡上市にある阿弥陀ヶ滝は、冬には滝が氷壁となり、周囲の氷柱とともに青白く輝きます。滝の裏側に回れる道もあり、冬限定の「氷の宮殿」のような光景は、まさに秘境の名にふさわしい荘厳さ。静まり返った森の中で響く滝の音が、幻想的な雰囲気をより一層高めます。
1位：飛騨大鍾乳洞／55票日本屈指の標高にある飛騨大鍾乳洞が1位に。冬の見どころは屋外に現れる「氷の渓谷」です。高さ30mにも及ぶ巨大な氷柱は、厳しい寒さを利用して作られた冬の芸術品。ライトアップされるとさらに神秘的な輝きを放ち、洞窟探検と合わせて非日常の世界を満喫できます。
