全国高校スケート・アイスホッケー選手権第３日（２５日・宇都宮市スケートセンターほか＝読売新聞社共催）――フィギュアスケート男子は、ショートプログラム（ＳＰ）首位の中田璃士（りお）（愛知・中京大中京通信制２年）がフリーも１４６・２３点で１位となり、合計２２９・１６点で連覇を果たした。

女子はＳＰの最終組が行われ、連覇を狙う島田麻央（同２年）が１位。スピードスケートの女子１５００メートルでは、前日に３０００メートルを制した三井こころ（長野・東京都市大塩尻２年）が優勝し、「２冠」に輝いた。

中田「最後までスピード出すことができた」

３月の世界ジュニア選手権代表の中田が貫禄の連覇を果たした。

前日のＳＰで２位に１４点差をつけて発進。フリーでは冒頭のジャンプで狙い通りに回転できないミスもあったが、後半はスピードに乗った演技でまとめ、高校年代では頭一つ抜けた存在であることを改めて証明した。本人は「全然駄目。６０点」と納得いかない表情だったが、「普通なら（後半で）失速しているところが最後までスピードを出すことができた。そこは成長した部分」と収穫も挙げた。

昨年の世界ジュニアで優勝し、１２月の全日本選手権でも４位に。総体後の目標は「世界ジュニア。そこでの優勝」と言い切る１７歳。「今のままでは負ける。できることはすべてやっていきたい」と気を引き締めていた。（荒井秀一）