タレントの藤田ニコル（27）が24日放送のTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜夜9・00）に出演し、とうとう料理に挑戦したことを明かした。

藤田は番組冒頭で「私、時間があったから料理しました！」と報告。「ラジオで、フルーツの皮をむくくらいから挑戦しようって言う話をして、色んなフルーツを切っていましたが…」と言った後「料理できないわけじゃないんだよ、できるけどやってこなかったブランクが長すぎて、ほぼできないんじゃないか、みたいな状況になってしまった」と説明した。

その上で、「お正月休み、凄い長かったので。暇だと私も動くんだろうね。寝るのにも飽きて」とし、マーボー豆腐に挑戦したと語った。

藤田は、美味しいマーボー豆腐を作る友人がおり、「それがおいしすぎて、いつか自分も作りたいと思っていた」と言うが、「マーボー豆腐ってさ、結構火の勝負っていうか、時間の勝負でもあるし、結構難しい料理じゃん。だからなかなかやろうって意気込めなかった」と語った。

だが「ふと“明日、マーボー豆腐作っちゃう？”って感じになって」、その友人にレシピを教えてもらった。しかし、それが「料理の鉄人」出演でも知られている陳建一さんが教えるYouTubeの動画だったため、「割とプロっていうか、淡々と進むの。切り方とかもさっさっさってやっていくから分からない。そんなYouTubeを30分間家で見て」、スーパーに材料、調味料を買いに出かけたという。テンメンジャンや紹興酒など「1回のマーボー豆腐で使い切れないような調味料を買って来て」調理を開始。

だが、動画では調味料も「何さじとかもわからないの。目分量」な部分も多かったため、以前、テレビ番組の料理コーナーでは、全ての調味料が計量されて準備されていたことのありがたみを実感したとしみじみと語った。

だが、その努力の結果、出来上がったマーボー豆腐は「メチャメチャ美味しかったの」という出来。「完成したら。料理楽しいかもしれないって思ったんだろうね。その何日か後に、煮込みハンバーグを作りました。だから今、中華と洋食はやったので、次は和に挑戦したいと思うので、和のスペシャリストみたいなYouTubeがあったら是非、教えてください。やっぱ、先に難しいYouTube見た方が、ハードルが上がっているから頑張ろうってなるのかな、なんかわからないけど」と料理に前向きになっていた。

藤田は俳優の稲葉友と約3年間の交際を経て、23年8月4日に結婚。昨年12月に第1子妊娠を発表した。以前、料理は「しないです」と言い「作れるんですけど、別に好きではない。やることが。だから全部夫に任せちゃってます」と明かしていた。